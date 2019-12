Orman yangınlarına son

WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Doğa Koruma Müdürü Dr. Sedat Kalem, her yıl yangınların tehdit ettiği İstanbul ormanlarının, yangınlara karşı daha dayanıklı 'karışık yapraklı ormanlara' dönüştürülmesini önerdi.



Son olarak Beykoz Çavuşbaşı Beldesi, Dermen Bayırı mevkiinde meydana gelen yangında İstanbul ormanlarının yaklaşık yedi hektarlık bölümünü kaplayan çam ve makilik alan yok oldu. Burada tehlikenin ucuz atlatıldığını belirten ancak her yangının hem ormanlık alanlara, hem de su kaynaklarına darbe vurduğunu belirten WWF Türkiye uzmanlarına göre, İstanbul'daki ormanların ve doğal yaşam alanlarının bütünüyle koruma altına alınması gerekiyor. WWF-Türkiye Doğa Koruma Müdürü Dr. Sedat Kalem, 15 milyonluk kente oksijen ve su sağlayan orman alanlarının, aynı zamanda zengin bir biyolojik mirasın kalan son sığınaklarından biri olduğunu söyledi. Yangında kaybedilen her hektar alanın, İstanbul için altın değerinde olduğuna dikkat çeken Kalem, "İstanbul'un her gün biraz daha beton ve asfalta teslim olan 540 bin hektarlık alanı, iki bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bu rakam Hollanda ve İngiltere'deki türlerin toplamından fazladır. Yalnızca yangının meydana geldiği Ömerli Havzası'nda, 10'u endemik, 37'den fazla nadir bitki türü yaşıyor. Boğaz'dan geçen göçmen kuşlar da, bu doğal yaşam alanlarını kullanıyor." dedi.



WWF yetkilileri, İstanbul gibi arazi değerinin olağanüstü boyutlarda olduğu metropolde çıkan orman yangınlarının, rant beklentisinin toplumda hâlâ canlı olduğu şüphesi taşıdığını söyledi. Toplumda rant beklentisi oluşturan anlayışın değişmesi gerektiğini ifade eden yetkililer, yangın ve benzeri tahribatlar sonrası kaybedilen alanların, ekoloji bilimine uygun yaklaşımla kendi doğal yapısına uygun, yangınlara karşı direncini artıracak şekilde karışık yapraklı ormanlara dönüştürülmesi gerektiğini bildirdi.



Yetkililer, WWF tarafından Avrupa ormanlarının 100 sıcak noktasından biri seçilen İstanbul'un ormanları ve doğal yaşam alanlarının korunması için WWF-Türkiye olarak İstanbul ormanlarının bütünüyle yasal koruma statüsü altına alınması gerektiğine dikkat çekerek, "Koruma tedbirlerinin tavizsiz bir şekilde uygulanması için yönetimlerin üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.