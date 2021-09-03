Orman yangınları sonrası keçiboynuzu fiyatları yüzde 100 arttı

Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan orman yangınları sonrası keçiboynuzu fiyatlarında yüzde yüz artış gerçekleşti. İki ay önce 15 liraya satılan keçiboynuzunun kilogram fiyatı 30 liraya çıktı.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan yangınlar sonrasında birçok bitki fiyatına zam geldi. Bundan iki ay önce aktarlarda kilosu 15 liradan satılan keçiboynuzunun fiyatı yüzde 100 arttı. Tezgâhlarda 30 liradan yerini alan keçiboynuzun fiyatının artmasının nedeni olarak ise yaşanan yangınlarda ağaçlarının zarar görmesi gösteriliyor. Geçen yıla oranla bu yıl daha az olan keçiboynuzuna ise vatandaşların ilgisi yoğun.

"150 yıllık ağaçlar yandı"

Aktar sektöründe uzun yıllardır hizmet veren Koray Özkılıç, “Orman yangınlarından dolayı keçiboynuzunun fiyatı arttı. 150 yıllık ağaçlar yandı. Keçiboynuzunun biz gibi satıcılara gelmesi de sıkıntıya girdi. Yangınlardan önce 15 liraya sattığımız keçiboynuzunu şu an 30 liraya satmak zorundayız. Toptancılardan bize gelişi yükseldi. Böylelikle müşteriye de yansıdı. Fiyatların yükselişinin asıl sebebi fırsatçılık yapan aracılar oluyor. Esnafa ürün satan toptancılar malzemeleri ellerinde bulunduruyor ve piyasada azaldığı zaman yüksek fiyattan satmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. (İHA)