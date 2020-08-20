Orman yangınları Meclis gündeminde: Kaç hektar orman arazisi imara açıldı?

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, son on yılda Türkiye’de çıkan orman yangını sayısı, yangınlar sonrası kaybedilen ormanlık alan miktarı, ne kadarının tekrar orman vasfına kavuşturulduğu ve kaç hektar orman arazisinin imara açıldığı gibi cevap bekleyen soruları Meclis gündemine taşıdı.
CHP’li Ali Öztunç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yazılı olarak cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde Türkiye’de son on yılda çıkan orman yangınlarını konu aldı.
Kahramanmaraş dâhil il il ormanlık alanlarda çıkan yangınlar ve sonrasında bu alanların şimdiki durumuna dair bilgi talep eden Öztunç’un kamuoyu adına cevap beklediği sorular aynen şu şekilde;
- Son on yılda, yıllar itibariyle Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen orman yangını sayısı ve bu yangınlar nedeniyle kaybettiğimiz orman alanı kaç hektardır? Yanan orman alanlarını yeniden orman vasfına kavuşturulması amacıyla ağaç dikilmiş midir? Dikilmiş ise kaç hektar alana ne kadar ağaç dikilmiştir?
- Son on yılda, Türkiye’de çıkan orman yangını sayısı ne kadardır? Bu yangınların illere göre dağılımı nasıldır?
- Son on yılda, Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarında kaybedilen orman alanı kaç hektardır? Yanan ormanların kaç hektarı tekrar ağaçlandırılmıştır?
- Son on yılda, ülkemizde çıkan orman yangınlarında orman vasfını yitiren ve yeniden ağaçlandırılmayıp imara açılan orman arazisi kaç hektardır?
- Orman yangınları sonrası imara açılan orman arazilerinin illere göre dağılımı nedir?