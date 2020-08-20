Orman yangınları Meclis gündeminde: Kaç hektar orman arazisi imara açıldı?

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, son on yılda Türkiye’de çıkan orman yangını sayısı, yangınlar sonrası kaybedilen ormanlık alan miktarı, ne kadarının tekrar orman vasfına kavuşturulduğu ve kaç hektar orman arazisinin imara açıldığı gibi cevap bekleyen soruları Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Ali Öztunç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yazılı olarak cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde Türkiye’de son on yılda çıkan orman yangınlarını konu aldı.

Kahramanmaraş dâhil il il ormanlık alanlarda çıkan yangınlar ve sonrasında bu alanların şimdiki durumuna dair bilgi talep eden Öztunç’un kamuoyu adına cevap beklediği sorular aynen şu şekilde;