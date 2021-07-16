"Orman yangınları, her geçen gün daha büyük bir alanı tahrip ediyor"

Son beş haftadaki dördüncü sıcak hava dalgası, bu hafta sonu ABD ve Kanada'nın batısını vuracak. Kuraklık ve iklim krizine bağlı rekor kıran sıcaklıklar sebebiyle çıkan orman yangınları her geçen gün daha büyük bir alanı tahrip etmeye devam ediyor. Yaklaşan sıcak hava dalgası, halihazırda 71 aktif orman yangınıyla mücadele eden, 12 eyaleti vuracak.

Şimdiye kadar en büyük yangın, dokuz gündür yanan ve New York City'den daha büyük bir alanı hiç sönme belirtisi göstermeden harap eden Güney Oregon'daki Bootleg Yangını olmaya devam ediyor. Yangının sadece yüzde 7'si kontrol altına alınabildi.

Yaklaşık 2 bin ev, Bootleg Yangını tarafından tehdit ediliyor. Evlerinin 1,5 metre yakınındaki alevlerden kurtulmayı başaran Tim McCarley, yangın geçtikten sonra verdiği demeçte, arabaların ve karavanlarının "erimiş bir bira kutusuna" benzediğini söyledi.

California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı Cal Fire'dan Lynette Round, "Çok dik ve erişilemeyen araziler var ve bu da yangını kontrol altına almayı zorlaştırıyor" dedi.

Şiddetli orman yangınları, bitki örtüsünü kurutan uzun süreli kuraklıktan ve olağanüstü sıcaklık dalgasından besleniyor.

ABD'nin batısı, iklim krizinin bir sonucu olarak son yıllarda daha sıcak ve kuru hale geldi. Bu durum, yangınları hızlandırdı ve onları kontrol etme girişimlerini daha da zorlaştırdı.