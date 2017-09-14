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Yaşam

Orman yangınından kurtulmak için yağmur duasına başladılar

"Biz kul olarak Allah'a dua edeceğiz, onun rahmeti olmazsa hiçbir şeyin üstesinden gelemeyiz"

14 Eylül 2017 01:20

Bilecik'te üç gündür etkili olan yangın nedeniyle Bozüyük ilçesindeki tüm camilerde yağmur duası yapıldı.

Kasımpaşa Camisi'nde öğlen namazı öncesi cemaate seslenen imam İlyas Dinç, ormanlarla ilgili birçok Hadis-i Şerif olduğunu söyledi.

Dinç, "Bir ihmal yüzünden asırlık çınar, çam ağaçları kül oldu. Bunlar iki günde oluşan nimetler değil, yerine getirmek seneler alacak. Allah bölgede çalışan tüm personele kolaylıklar versin" dedi.

Bozüyük Müftüsü Selami Bağcı ise farz namazının ardından cemaate topluca yağmur duası yaptırdı. Müftü Bağcı "Memleketimizi saran bu büyük afet hepimizin vicdanımızı sızlatıyor. Biz kul olarak Allah'a dua edeceğiz, onun rahmeti olmazsa hiçbir şeyin üstesinden gelemeyiz" ifadesini kullandıktan sonra, dua okudu.

Öte yandan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, 2 uçak, 14 helikopter, 174 arazöz, 20 dozer ve 850 personelle müdahale edilen bölgeye incelemelerde bulunmak üzere tekrar geldi.

Camili yayla köyünde bulunan tepeden yangının son seyrini izleyen ve haritalarla hazırlanan strateji planları inceleyen Büyükakın, alevlerin etkili olduğu alanları dolaştı.

Bölgedeki ekiplerin, devam eden yangının rüzgar ile yayılmaması için çalışmaları sürüyor.

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