Orman yangını zannedilen ateş, yakılan ceset çıktı!

Bursa’nın Kestel İlçesi’nde, ormanlık alanda ateş gören çoban, orman yangını olduğunu zannederek köye haber verdi. Olay yerine giden muhtar çukur içinde yanan cesetle karşılaştı.

Merkez Kestel İlçesi Ümitalan Mahallesi Gelinuçtu Mevkii’nde dün saat 20.00 sıralarında gözetleme kulesinden bakan çoban Halil İbrahim Fındık, köyden 3 kilometre uzaklıkta yanan ateşi görünce orman yangını başladığını zannederek muhtara haber verdi.

Çobanın verdiği bilgi ile yanan yere eski azası ile giden muhtar, 60 santimetre derinliğinde kazılan bir çukur içinde yanan cesedi görünce durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve Cumhuriyet Savcısı yanan cesetten kalan kafatası ve diğer kemikleri DNA ile kimliğinin belirlenmesi ölüm nedenin tesbit edilmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderdi.