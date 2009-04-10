Orman yangını kontrol altında

Sultanbeyli'de 3 ayrı noktada başlayan orman yangını kontrol altına alındı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan su arıtma tesisleri içerisindeki koruluk alanda, saat 16.10 sıralarında 3 ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.



İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 40 dakikada kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.



Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının sabotaj sonucu çıkmış olabileceğini bildirdiler.

