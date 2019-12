Orman yakan 4 gence 194 bin lira ceza

Balıkesir'in Havran ilçesinde, 8 yıl önce 30 hektar orman alanını kül eden yangını çıkardıkları öne sürülen, o dönemde ikisi 9, diğerleri 10 ve 13 yaşlarında olan 4 gencin aileleri, Orman Genel Müdürlüğü'ne faiziyle birlikte toplam 194 bin 827 TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Tazminatı ödeyemeyen ailelere icra takibi başlatıldı.



19 Temmuz 2001'de, Havran'a bağlı Küçükdere Köyü'nün Yedice Tepesi'nde düzenlenen hayır yemeğinde, bir evin yakınından başlayan ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 30 hektarlık arazi kül oldu. Yangın ancak Çanakkale ve İzmir'den gelen helikopterlerin de katıldığı çalışmalar sonucu kontrol altına alınıp söndürülebildi.



Havran jandarmasının yürüttüğü soruşturma kapsamında, ormanda ateş yakıp yangına neden oldukları iddia edilen, o dönem 10 yaşında olan Ferdi Uçar (18), 9 yaşında olan R.S. (17) ve O.K. (17) ile 13 yaşında olan Tahsin Eser (21) gözaltına alındı. Havran Cumhuriyet Savcılığı, sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle takipsizlik kararı verdi. Orman Genel Müdürlüğü’nü temsilen konuyu takip eden Havran Orman İşletme Şefliği yangının neden olduğu zarar ve söndürme çalışmalarında harcanan 58 bin 926 TL'nin, Medeni Kanun gereğince çocukların ailelerinden tazmin edilmesi talebiyle Havran Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.



Mahkeme, hayır yemeğine katılan kişilerin hava almak için gezintiye çıktıklarında yangına yakın bölgedeki su deposunda hayvan otlatan bazı köylüleri gördüklerini gözönünde bulundurarak, yangının çocuklar tarafından çıkarıldığının kesinlik kazanmadığına karar verdi. Tazminat talebi de reddedildi. Bunun üzerine Orman Genel Müdürlüğü, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.



Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi, dava dosyasındaki beyanlar ve davalı velilerin imzaladıkları suç tutanağına göre, “Yangının, davalı çocukların oyun oynamak amacıyla kurumuş çam yapraklarını toplayıp oynadıklarını ve burada sigara içtiklerini, izmaritleri söndürmeden yere atmalarıyla çam yapraklarının tutuşması sonucu meydana geldiğine” karar verip, Havran Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını bozdu.



Yangın hasarının çocukların ailelerince ödenmesi kararlaştırıldı. 2001 yılının rakamlarına göre, çocukların ödemesi gereken tazminat toplam 58 bin 926 TL olarak belirlendi. Bu tutar 2008 yılının rakamlarına çevrilip üzerlerine faizleri de eklendiğinde 194 bin 827 bin TL'ye ulaştı. Yangını çıkardığı iddia edilen çocukların aileleri parayı ödeyemeyince 2009 yılının Ocak ayında Havran İcra Dairesi'nce takip başlatıldı.



Aynı zamanda Edremit CHP İlçe Başkanı olan çocukların avukatı Mahmut Ceylan, “Bu paranın ödenmesi gerekiyor. Ama ailelerin ödeyecek durumu yok. Şu an icralıklar ve evlerine her an haciz gelebilir. Çocuklarla birlikte Orman Genel Müdürlüğü'ne verdiğimiz dilekçede fakir olduklarını ve bu parayı ödeyemeyeceklerini ‘devletin alacağından vazgeçmesini’ talep ettik” diye konuştu.