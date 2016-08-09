Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda 383 kişi görevden uzaklaştırıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ‘FETÖ’ ile bağlantılı olduğunu ifade ettiği 383 kişinin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15 Temmuz gecesi milletimizin üzerine bomba yağdıran ve ülkemizi kana bulayan Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı kurum çalışanlarına görevden el çektirmeye devam ediyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında yürütülen çalışmalar kapsamında bugün itibariyle FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 383 personel görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık ve Taşra teşkilatında FETÖ ile bağlantılı olduğu düşünülen personele yönelik çalışmalar devam ediyor."