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Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan 'İstanbul'un suyunu keselim' önerisi

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, İstanbul’un eski günlerini hatırlatmak için 'Bir gün suyu keselim, eski İstanbul buydu diye hatırlatalım' önerisinde bulundu

06 Mart 2014 23:12

MELEN Barajı’nın temel atma töreninde konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun İstanbul’un eski günlerini hatırlatmak için "Bir gün suyu keselim, eski İstanbul buydu diye hatırlatalım" önerisine, Kadir Topbaş "İstanbul’a kıyamayız" şeklinde yanıt verdi.

Düzce’nin Kocaali ilçesi Ortaköy beldesinde yapılacak Melen Barajı’nın temel atma töreni, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu,  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti.

 

Türkiye 80 yılın en kurak dönemini yaşıyor

 

İstanbul’un su problemini yakından takip ettiklerini söyleyen Topbaş, "Barajlardaki doluluk oranı yüzde 30’larda. Türkiye ve bölgemiz 80 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Buna rağmen su problemi yok diyebiliyoruz" dedi. Topbaş, 15 milyon kişinin yaşadığı İstanbul’da günlük 2,5 milyon metreküp, yaz aylarında ise 3 milyon metreküp civarında su kullanıldığını söyledi.

 

İstanbul’un su ihtiyacını tek başına karşılayacak

 

Törende konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da projenin İstanbul için çok büyük bir proje olduğunu vurgulayarak "Dünya çapında projelerden birisi olan Melen Barajının temelini atacağız. Yaklaşık 700 milyon metreküp suyu depolayacak. İstanbul’un su ihtiyacını tek başına karşılayacak" dedi.

 

Alaköprü barajı açılışı yarın

 

KKTC’ye bile su götürdüklerini, yarın Alaköprü Barajı’nın açılışını yapacaklarını belirten Bakan Veysel Eroğlu, "Kıbrıs bizim çok önemli, canımız. 7 Mart 2014 saat 13.00’te açılışı yapıyoruz inşallah" şeklinde konuştu.

 

Baraj 7 mart 2016’da hizmete girecek

 

Proje teslim tarihini 7 Mart 2016 olarak belirleyen Eroğlu, Melen Barajı’nın 7 Aralık 2016 saat 13.59’da bitirilmesini istedi. Eroğlu, proje1 gün dahi gecikse Düzce’ye 22 derslikli bir okul yapılacağını söyledi.

 

Bakana avrasya tespihi  

 

Törende konuşmaların ardından Başkan Kadir Topbaş, Bakan Veysel Eroğlu’na Beykoz’daki su tünelinin orta noktasından çıkartılan taşlardan yapılan bir tespih hediye etti. Tespihi &lsquo;Avrasya Tespihi’ olarak adlandıran Eroğlu, Topbaş’a teşekkür ederek &lsquo;Kalbimin üzerinde taşıyacağım" dedi. Daha sonra Bakan Veysel Eroğlu ve İBB Başkanı Kadir Topbaş  tarafından, temel atma töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirildi.

 

Eski İstanbul’u hatırlatmak için 'suyu keselim' önerisi 

 

Törenden sonra barajın maketi yanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, Hidroelektrik santraliden sağlanacak enerjinin büyükşehir ya da İSKİ’de kullanılması için talimat verdi.

Melen Barajı’ndaki kuraklık riskinin sorulması üzerine Eroğlu "Bazı arkadaşlar bilmiyor. Alibeyköy’de resim çekiyor ’kurumuş’ diyor. Alibeyköy aktarma barajıydı, transfer barajıydı. Alibeyköy barajının İstanbul için kıymeti harbiyesi kalmadı" dedi. Eroğlu’nun İstanbul’un eski günlerini hatırlatmak için "Bir gün suyu keselim, eski İstanbul buydu diye hatırlatalım" önerisine, Kadir Topbaş, Topbaş "İstanbul’a kıyamayız" şeklinde yanıt verdi. Eroğlu da Topbaş’ın yanıtı üzerine "Bir saat dahi kesintiye razı değil, ne gerekiyorsa yaparız" şeklinde açıklama yaptı.

 

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