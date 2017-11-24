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Yaşam

Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan 'hava durumu' açıklaması

Bakan Veysel Eroğlu, sürücüleri kar lastiklerini takmaları konusunda uyardı

24 Kasım 2017 02:19

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, perşembe gününden itibaren havaların soğumaya devam edeceğini aktararak, özellikle sürücülerin kar lastiklerini takmalarını ve meteorolojiden yol ve hava durumunu takip etmelerini istedi.

Bakan Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen “Termal ve Çamur Festivali”ne katıldı. Program sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, hava durumu konusunda uyarılara bulundu. Vatandaşların hava ve yol durumunu elektronik ortamda takip etmeleri ricasında bulunan Bakan Eroğlu şunları söyledi:

"Havalar soğumaya devam ediyor hatta kar yağışları başladı, hatta Ankara'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Perşembe gününden itibaren Ege ve Akdeniz bölgeleri hariç tüm bölgelerimizde yağışlar devam edecek.

Diğer günlerdeki yağışları da göreceksiniz, hava sıcaklığı de iyiden iyiye düştü. Bir de şunu hatırlatmak isterim, bundan sonra özellikle otomobille seyahat edeceklere sesleniyorum, kar lastikleri tatma mecburiyeti var biliyorsunuz, onlara bir tavsiyem var. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün resmi web sitesinden mgm.gov.tr'den gidecekleri yol güzergahlarına ait bilgiler var. Gidecekleri noktaya yazıp buradan bakarlarsa yol durumunda ne var, sıcaklık veya don olayı var mı, yağmur veya kar var mı görme imkanları olacak. Basın mensupları vasıtasıyla bunun mutlaka duyurulmasını istiyoruz. Bir de Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz akıllı telefonlar için bir hizmet başlattı. Bu uygulamayı akıllı telefonlarınıza indirdiğiniz zaman, bütün uydu görüntüleri, hava sıcaklıkları, rüzgar durumu, şiddetli yağış, vesaire konularda bilgileri buradan görmek mümkün. Bu uygulamayı indirerek bütün vatandaşlarımızın bu hizmetten yararlanmasını istiyorum."

 

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