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Yaşam

Orman Pamuk ders kitabında

Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk'un eserleri ilk kez lise edebiyat kitaplarında yer buldu.

26 Ağustos 2008 03:00

Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk, Sessiz Ev ve Yeni Hayat romanlarıyla ders kitaplarına girdi. Pamuk'un Nobel'i kazanması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Pamuk'un eserlerine ders kitaplarında yer vereceklerini açıklamıştı.

Nitekim bu yıl 12'nci sınıflar için basılan Türk Dili ve Edebiyatı kitabında Yeni Hayat, Dil ve Anlatım kitabında da Sessiz Ev yer aldı. Ayrıca yine 12'nci sınıf İngilizce kitabında Bob Dylan, Nicole Kidman ve Lale Orta'yla birlikte Orhan Pamuk da hakkında biyografi hazırlanması istenen ünlüler arasında sayıldı. 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kitabında, yazarın 1995 yılında yayımlanan ve Türkiye'de satış rekorları kıran "Yeni Hayat" kitabından altı sayfalık bir bölüm yer aldı.

Metnin ardından Pamuk'un fikri ve edebi kişiliğinin yanı sıra, Türk ve dünya edebiyatındaki yeri de öğrencilerden istenen araştırma ödevleri arasına alındı. Dil ve Anlatım kitabında ise "Sessiz Ev" kitabından bölümler örnek metin olarak kullanıldı.

'Öğrencileri sıkmak istemem''

Pamuk, romanlarından bölümlerin ders kitaplarına girecek olmasıyla ilgili "Öğrencileri sıkmak istemem" diyerek "Eğlenceli metinlerimin seçilmesini tercih ederim" demişti.

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