Orman köyünden Orman Bölge Müdürlüğüne

İZMİR, (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı\'da orman köylüsü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Şahin Aybal (52), 2015 yılından bu yana İzmir Orman Bölge Müdürü olarak görev yapıyor. Aybal\'ın sorumluluk alanında İzmir ve Manisa\'daki toplam 1 milyon hektarlık orman alanı ve 1194 orman köyü bulunuyor.

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, 1194 orman köyünden biri olan Manisa\'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı\'da orman köylüsü bir ailenin çocuğu olarak 1966 yılında dünyaya geldi. Aybal, ilkokul çağlarından üniversite yıllarına kadar ailesine destek olmak için tarlada, bahçe işlerinde çalıştı. Şahin Aybal, orman mühendisi olarak mezun olduğu 1988 yılından bu yana 30 yıldır çeşitli görevlerde Türk ormancılığına hizmet etti.

Hemen hemen her orman köylüsü çocuğun öğretmenlikten sonra en çok istediği mesleğin başında orman mühendisliğinin geldiğini belirten İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, kendisinin de çocukken köylerine gelen orman şeflerinden ve müdürlerinden çok etkilendiğini söyledi. Şahin Aybal, buna orman ve doğa sevgisi de eklenince meslek tercihinin bu yönde geliştiğini anlattı. İlkokulu Alemşahlı köyünde ortaokul ve liseyi Sarıgöl\'de okuyan Şahin Aybal, babası Tahsin Aybal\'ın eğitime ve okumaya çok önem verdiğini, ağabeyinin öğretmen, kız kardeşinin de çevre mühendisi olduğunu söyledi. Aybal, her aile gibi babasının ve annesi Durdu Aybal\'ın kendilerini okutabilmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını dile getirdi. Şahin Aybal, kendilerine daha iyi bir gelecek sağlamak için babası ve annesinin 1973 yılında Almanya\'ya işçi olarak gittiğini, kardeşleri ve kendisine dedelerinin 3 yıl boyunca baktığını da aktardı.

Ailesine yardım etmek için 9 yaşından itibaren tarlada, bahçede çalıştığını, üniversite öğrenimi sırasında bile tüm tatillerde Sarıgöl\'e gelerek ailesine destek verdiğini belirten Şahin Aybal, köylü olmanın çiftçilik ile uğraşmanın ne demek olduğunu çok iyi bildiği vurgulayarak, şöyle dedi:

\"Bütün köylerden ve köylerde yaşayanlardan orman köylüsün bir farkı vardır. Orman köylüsü ülkemizin paha biçilmez milli serveti olan ormanlarımızın komşusudur. Ormanı, orman muhafaza memurundan, orman müdüründen önce orman köylüsü korur. Yani ormanı bekçi değil önce orman köylüsü, sonra tüm milletimiz korur ve yaşatır. Bu yüzden ormanda yapılacak tüm çalışmalarda da biz orman teşkilatı olarak orman köylüsüne iş verir, onları işlendirir ekonomilerine katkı sağlamaya çalışırız. Son yıllarda Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu öncülüğünde orman köylüsüne süt sığırcılığı, koyunculuğu, seracılık ve arıcılık gibi krediler ile önemli çalışmalara imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Sık sık orman köylerini geziyor, onlarla sohbetler ediyor, sorun, görüş ve önerilerini dinliyorum.\"



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