Orman köylüsüne 10 milyon liralık defne geliri

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Valiliği, Bursa Teknik Üniversitesi ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde \'Defne Değil, Define\' konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yılda 10 bin ton defne yaprağı üretmeyi planladıklarını belirterek, \"Böylece orman köylüsüne 10 milyon TL gelir sağlamış olacağız\" dedi.

Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın yaptı. Akın, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün 6 bin hektarı Yalova’da olmak üzere, toplam 17 bin hektar potansiyel defne sahasının olduğunu belirtti. Akın, “Bu sahalardan 14 bin 127 hektarı defnenin baskı altında olduğu rehabilitasyonun konusu alan. Söz konusu sahalardan daha fazla ürün almak için 2018 yılından itibaren yeni faydalanma alanları hazırladık. Yalova’da potansiyel defne sahaları tespit ederek toplamda yıllık 4 bin ton defne yaprağı üretebileceğini öngördük. Mevcut sahaların yanı sıra geçmiş yıllarda plansız üretim nedeniyle bozulmuş 600 hektarı Yalova’da olmak üzere, bölgemiz genelinde 14 bin hektarda defnenin rehabilite çalışmalarını başlattık. 2018 yılı Yalova’da 130 hektar, Bölge Müdürlüğümüz genelinde bin 80 hektar defne sahasında biyolojik çeşitliliği muhafaza ederek rehabilitasyon çalışmaları yaptık” dedi.

YALOVA’DA YAKLAŞIK 200 AİLE DEFNE YAPRAĞI ÜRETİMİ YAPIYOR

Amaçlarının potansiyel defne sahalarının iyileştirilerek hem daha fazla defne üretimi yapmak, hem de köylüye daha fazla gelir sağlamak olduğunu söyleyen Akın, “Yalova’da yaklaşık 200 aile defne yaprağı üretimi yapıyor. Köylünün yaş defne yaprağı satış fiyatı, ton başına bin TL. Köylünün kurutulmuş defne yaprağı satışı ton başına 8 bin 500 TL. Defnenin ihracat fiyatı ise tonu 3 bin 245 dolar. Yalova’daki hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 10 bin ton yılda yaş defne yaprağı üretmektir. Böylece orman köylüsüne 10 milyon TL gelir, ülkemize de defne ihracatında 8 milyon dolar gelir sağlamış olacağız” dedi.

Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürünler ve Hizmetler Daire Başkanı Emin Şimdi ise Türkiye’de Avrupa kıtasında olduğu kadar bitki türü olduğunu belirtti. Dünya defne üretiminin yüzde 90’ının Türkiye’de olduğunu belirten Şimdi, şöyle konuştu:

\"Böyle bir potansiyeli var. Geniş bir kullanım alanı var. Avrupa ve gelişmiş ülkeler Türkiye’deki defneyi yoğun bir şekilde istiyor, talep ediyor. Müthiş bir pazarı ve ekonomik değeri var. İlaç sanayinin hammaddesi, kozmetik sanayinin hammaddesi, gıda ve gıda ürünlerinin hammaddesi. Defne, öz ve öz ürünümüz. Türkiye’den yılda yaklaşık 40 milyon dolar defne yaprağı ihracatı yapılıyor. 300 milyon dolarlık bir ekonomik katkısı var. Defnenin üretiminden gümrük kapısına kadar tam 1 milyon istihdamı var. Biz defneyi yurtdışına maalesef yaprak olarak gönderiyoruz, tohumunu gönderiyoruz. Tam manasıyla onları işleyemiyoruz. İnovatif ürünlere çeviremiyoruz. Bunları ivonatif ürün, katma değeri yüksek ürün haline getirdiğimiz zaman kısa vadede yılda 4-5 milyar dolar, 2030’a kadar 40-50 milyar dolar sadece defneden bu ülke kazanır.”

Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal ise anayasanın ve yasaların kendilerine vermiş olduğu 4 farklı görev olduğunu belirtti. Aybal, ormanların korunması, geliştirilmesi, genişletilmesi ve ormanların işletilmesi görevini yerine getirdiklerini söyledi.

Programa katılan Yalova Valisi Muammer Erol panelin verimli geçmesi dileğinde bulundu.

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