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Orman işçisi, kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde ormanda kesim sırasında üzerine ağaç devrilen işçi Ramazan Karol (47) yaşamını yitirdi

03 Temmuz 2018 22:07

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun İnebolu ilçesinde ormanda kesim sırasında üzerine ağaç devrilen işçi Ramazan Karol (47) yaşamını yitirdi.
Atabeyli köyü Harmanaltı mevkisinde taşeron orman işçisi Ramazan Karol, bugün saat 16.00 sıralarında ormanda kesim yaptığı sırada üzerine ağaç düşmesi nedeniyle ağır yaralandı. 112 Acil ekiplerince ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Ramazan Karol, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Acı haberi alan işçinin oğlu ve çalışma arkadaşları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

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