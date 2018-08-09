Orman Genel Müdürlüğü'nden kalker ocağı için açıklama

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menemen ilçesine bağlı kırsal Alaniçi ve Göktepe mahallelerine yakın ormanlık alanda kurulması planlanan kalker ocağına verilen \'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli değildir\' kararı üzerine bölgede başlanan ağaç kesimine gelen tepkilerin ardından, Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, ilgili firmanın izne ait bedelleri ödemesi ve taahhüt vermesi üzerine alanın 17 Nisan\'da teslim edildiği açıklandı.

Menemen\'in kırsal Alaniçi ve Göktepe mahallelerine yakın ormanlık alanda kurulması planlanan kalker ocağına verilen \'ÇED raporu gerekli değildir\' kararına karşı açılan iptal davası sürerken, ocağın kurulması planlanan bölgede başlayan ağaç kesiminin ardından, vatandaşlar tepki gösterdi. Menemen Belediye Başkanı CHP\'li Tahir Şahin de çevreciler ve vatandaşlarla bölgeye giderek, ağaç kesimlerinin durdurulmasını istedi.

Gelen tepkiler üzerine Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, ormanlık alanlara verilen maden izinlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü\'nden alındığının altı çizildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'ndan alınan ÇED belgesi ile mevzuat gereği alınması gereken diğer tüm kurum görüşlerinden sonra izin verilmesinde kısıtlayıcı bir faktör olmadığı belirtilen açıklamada, 6831 sayılı Orman Kanunu\'na göre gerekli izinlerin verildiği aktarıldı. ÇED belgesine aykırı bir işlemin tesis edilmediği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

\"İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Menemen Orman İşletme Şefliği sınırlarında ilgili firmanın müracaatı üzerine mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın 23.08.2017 tarihli ve 1098 sayılı olurları ile 16 Mart 2026 tarihine kadar Maden İşletme (kalker), Maden Altyapı Tesis ve Maden Tesisleri (kırma eleme tesis) için izin verilmiştir. Verilen izin ile ilgili taahhüt verme ve izin bedelleri ödeme sürecinde İzmir 6. İdare Mahkemesi\'ne açılan dava neticesinde 02.10.2017 tarih ve 2017/275 esas sayılı karar ile maden sahasına ait İzmir Valiliği tarafından verilen \'ÇED gerekli değildir\' kararı itiraz yolu kapalı olmak üzere iptal edilmiştir. Valilik makamının mahkeme kararını İzmir Bölge Müdürlüğü\'ne iletmesi üzerine izin işlemleri idaremiz tarafından askıya alınmıştır.\"

Ancak; İzmir Valiliği\'nce 29 Aralık 2017 tarihinde bir kez daha \'ÇED gerekli değildir\' kararı verildiği hatırlatılarak, bu izin doğrultusunda izin işlemlerinin müdürlük tarafından devam ettirildiği bilgisi verildi. Açıklamada, firmanın izne ait bedelleri ödemesi ve taahhüt vermesi üzerine, alanın 17 Nisan\'da şirkete teslim edildiği kaydedildi.

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