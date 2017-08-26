Orman Genel Müdürlüğü: Ayvalık'ta yanan o alan ağaçlandırılacak

AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- ORMAN Genel Müdürlüğü, Balıkesir\'deki Ayvalık Tabiat Parkı\'nda 17 Ağustos\'ta meydana gelen ve 20 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgenin tekrar ağaçlandırılacağını duyurdu.

Balıkesir Hakkıbey Yarımadası Cennetkoyu Mevkii\'nde, 17 Ağustos\'ta meydana gelen orman yangınında, 20 hektarlık alan zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü, bölgenin tekrar ağaçlandırılacağını duyurdu. Anayasanın 169\'uncu maddesine göre ormanların devletin gözetiminde olduğu, yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir maddesinin bulunduğu vurgulandı. Ağaçlandırma çalışmalarının başlandığı belirtilirken, şu bilgiler verildi:

\"2006 yılında Şeytan Sofrası mevkiinde 168 hektar alanda meydana gelen yangında tahrip olan yerlere proje yapılarak Fıstıkçamı, Kızılçam, Servi, Kıbrıs Akasyası, İğde, Zakkum, Erguvan, Keçiboynuzu, Aylantus, Dişbudak ve Dut fidanları dikilmiştir. Ayrıca 2016 ve 2017 Ulusal Biyoçeşitlilik Envanter ve İzleme Sistemi (UBENİS) kapsamında yapılan Biyolojik Çeşitlilik nihai raporuna esas ara raporda yanan sahada herhangi bir endemik türe rastlanmamıştır. Bu bölgenin kaynak değeri orman ve rekreasyon özelliği olup, ağaçlandırma yapılmasına elverişlidir. Hakkıbey Yarımadası Cennetkoyu Mevkii\'nde üretim faaliyetleri tamamlanıp sahadan çıkıldıktan sonra 20 hektar saha yapay gençleştirme çalışmaları ile gençleştirilecektir. Yapay olarak gençleştirilecek sahada tohum takviyesi yapılacak, arazi hazırlığı makineli çalışma ile yapılıp Servi, Akasya, Kızılçam ve Fıstıkçamı dikilecektir. Yangın nedeniyle bozulmuş olan ekolojik dengenin yeniden tesis edilebilmesi, yangın sonucu kaybedilen tabii, estetik ve rekreasyonel kaynak değerinin kısa süre içerisinde geri kazanılması için, yanan sahalarda yukarıda belirtilen işlemler yerine getirilerek yanan saha ormanlaştırılacaktır\"

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