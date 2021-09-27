Orman Genel Müdürlüğü, 155 aracı Cumhur İttifak’ı belediyelerine hibe etmiş

Orman Genel Müdürlüğü’nün sahibi olduğu 155 aracı hiçbir duyuru yapmadan AKP ve MHP’li belediyelere hibe ettiği öğrenildi. OGM’nin daha önce bazı araçları satarak kaynak yarattığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bu durum, kanunlara açıkça aykırıdır, görevi kötüye kullanmaktır, çürümüşlüğün resmidir” dedi.

Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın araç yardımlarının yüzde 97’sini sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktardığı kamuoyuna yansımıştı. Bu gelişmenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı OGM’nin de araç hibelerinin tamamını Cumhur İttifakı belediyelerine yönlendirdiği ortaya çıktı. Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre, CHP’li Torun, OGM’ye bağlı bölge müdürlüklerinin ellerindeki bazı araçları dönem dönem ihaleyle ve açık artırma usulüyle satışa çıkardığını belirterek “Buradan elde edilen kazanç da müdürlüğün bütçesine eklenir. Ancak son dönemde bu uygulamanın dışına çıkılarak araçların belediyelere aktarıldığını tespit ettik. Bu kapsamda, OGM son iki yılda elindeki 155 aracı belediyelere hibe etme kararı almış. Fakat sürece ilişkin tüm belediyelere bir duyuru yapılmadan araçların tamamı el altından AKP ve MHP’li belediyelere hibe edilmiş. AKP’li 123 ve MHP’li 32 belediyeye birer araç gönderilmiş” dedi.

“İktidarın çürümüşlüğünün resmidir”

Torun, bütçesi ve personel sayısı azaltılan ve bu nedenle orman yangınlarıyla mücadelede yetersiz kaldığı ortaya çıkan OGM’nin araçlarının da AKP ve MHP’li belediyelere aktarılmasına ilişkin olarak, “İktidarın çürümüşlüğünün resmidir” ifadesini kullandı.