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Çevre

Orman Bakanlığı'ndan 15 ayıyı öldürmek için ihale!

Orman Bakanlığı 4 kentte ayıların vurulması için kota belirledi

20 Ağustos 2015 19:13

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, geçen yıl artan ayı saldırıları nedeniyle 4 kentte ayıların vurulması için kota belirledi. Buna göre Artvin'de 6, Kastamonu'da 5, Sinop'ta 3 ve Giresun'da 1 olmak üzere 15 ayının vurulması için geçen 20 Nisan'da açık artırma usulü ihale yapıldı. Orman ve Su İşleri 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nce, her biri KDV hariç 10 bin lira muhammen bedel üzerinden yapılan ihalede, 'Av turizmi' kapsamında Ekim ayı içerisinde belirtilen ormanlık alanlarda 5 ayı, 5 Türk avcı tarafından 50 bin liraya vurulacak.

Doğan Haber Ajansı'ndan Gürkan Yılmaz'ın haberine göre, Orman ve Su İşleri Kastamonu Şube Müdürü Yalçın Uyanık, ihaleden elde edilen gelirin yüzde 82'sinin avın gerçekleştirileceği köylere aktarılacağını söyledi. Kota dahilinde 8 yaş üstü erkek ayıların avlanılacağını belirten Uyanık, şöyle devam etti:

"Avcının yanında av rehberimiz ve bunun haricinde bizden bir personel de olacak. Bir avcının birden fazla ayı vurması söz konusu olmayacak. Kota, Küre, Ağlı, Azdavay, Araç ve Çatalzeytin gibi ayı popülasyonların fazla olduğu alanlara verildi. Bir nevi hasat yapılarak sağlıklı türlerin yetişmesi sağlanıyor. Türe artık katkı sağlamayacak, hastalıklı, zayıf ve yaşlı ayılar tercih ediliyor. Bunlar hasat edilmelidir ki daha genç, daha sağlam bireyler yetişsin."

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