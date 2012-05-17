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Çevre

Orman Bakanlığı 'çimlere basmayın' kuralını yıktı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın bahçesine "Çimlere basınız" tabelası konuldu

17 Mayıs 2012 18:29

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın bahçesine, vatandaşlardan gelen talepler üzerine ''Çimlere Basınız, Her şey Sizin İçin'' tabelaları asıldı.
 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na Twitter'daki bir takipçisi, ''(Çimlere basmak yasaktır) tabelaları ne zaman kalkacak?'' sorusu yöneltti.
 
Söz konusu vatandaşa verdiği yanıtta uygulamanın yanlışlığına işaret eden Eroğlu'nun, bakanlık bahçesine ''Çimlere Basınız, Her şey Sizin İçin'' yazısı astırdığı bildirildi.

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