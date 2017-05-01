Orman Bakanı'ndan iğde açıklaması: Böyle saçmalık olur mu?

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ithal edildiğini öğrendiği iğde ile ilgili eylem planı hazırlanmasını istedi. “Böyle saçmalık olur mu” diyen Eroğlu, iğdenin ormanlık alana dikimi yapılıp köylüye gelir kapısı açacağını söyledi.

Habertürk'ün haberine göre, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, iğde ithalatı için sert ifadeler kullanarak bunu önleyici önlemler alacaklarını söyledi. İğdenin ithal edildiğini yeni öğrendiğini belirten Eroğlu, “Böyle saçmalık olur mu? Duyunca canım sıkıldı” dedi.

İthalata karşı eylem planı hazırlama talimatı verdiğini, planın orman köylüleri için kazanç kapısı olacağını kaydeden Eroğlu, orman köylülerinin gelir elde etmesi için şu ana kadar hazırladıkları 35 eylem planını uygulamaya geçirdiklerini söyledi.

"343 bin iğde ağacımız var"

36’ncı eylem planının iğde için hazırlandığını belirten Eroğlu, “Ormanlık alanlara dikilecek. Bir hafta önce talimat verdim. Eylem planını hazırlıyorlar” diye konuştu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de 343 bin iğde ağacı bulunuyor. 2016’da 4 bin 520 ton iğde meyvesinin üretildiği Türkiye’de, iğde ihtiyacı büyük ölçüde ithalatla sağlanıyor.