Orman Bakanı Veysel Eroğlu: Türkiye avucumuzun içinde, yanan yerleri hemen ağaçlandırıyoruz

Orman Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yangına müdahalede dünyada hiçbir ülkede olmayan teknolojiye sahip olduklarını söyledi. Eroğlu, “Türkiye avucumuzun içinde. Nerede yangın çıkarsa anında görüyoruz. 10 dakikada yangına müdahale ediyoruz. Şu anda en ileri teknoloji bizde. Birçok ülkeden teknoloji ve eğitim için bize geliyorlar. Ormanları peşkeş çektirmeyiz, yanan yerleri hemen ağaçlandırıyoruz” dedi.

"Kademe kademe hassas bölgeler var. Buralar yangın harekat merkezinde sürekli kontrol edilir. Bütün Türkiye’yi yangın harekat merkezi saniye saniye görüyor" diyen Eroğlu, "Ayrıca yangın kulelerinde sürekli dürbünle kontroller yapılıyor, görüp haber veriliyor. Kamereler yangını görünce anında alarm veriyor. ALO 177 aracılığıyla vatandaşlar bildiriyor. Gerektiğinde genel müdürümüz gerektiğinde biz, Misal Taşağıl yangını tehlikeliydi, ben gittim. Helikopterden yönettim" ifadesini kullandı.

Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a konuşan Veysel Eroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Helikopterlerimiz 11 saat uçuyor

Yangınlarla mücadele gücümüz nedir? Hangi teknolojileri kullanıyoruz?

Ormanlarımızın yaklaşık yüzde 60’ı yangına birinci derecede hassas. 2016 yılında orman yangınları ile mücadelede çalışmalarında 11 bin 718 adet yangın işçisi, 3 bin teknik personel ve 5 bin diğer personel olmak üzere toplam 19 bin 718 personel görev aldı. 6 idare helikopteri, 5 uçak, 24 su atar helikopter, 983 arazöz, 282 su ikmal aracı, 545 ilk müdahale aracı, 189 dozer, 301 diğer araç ve iş makinaları ile birlikte toplam 2 bin 335 araç ve iş makinesi kullanılıyor.

Yangınlara kaç dakikada müdahale edebiliyorsunuz?

Uzaklığa bağlı olarak 10-15 dakika arasında yangınlara müdahale edebiliyoruz. Helikopterlerimiz 10 saatin üzerinde sürekli havada kalabiliyor. Genel Müdürümüz son Adrasan yangınında 11 saate yakın helikopter içinde yangın söndürmeyi yönetti. Ben de Taşağıl yangınında helikopterden sevk ve idare etmiştim. Ayrıca uçaklarımızı ve helikopterlerimizi yangın harekat merkezinden sürekli izliyoruz. Yangın çevresindeki bütün araçların numaralarını ve araçlardakilerin cep numarasını sistemde görüyoruz. Bir defa ben de bir aracın yerinin yanlışlığını görüp cep numarasından arayarak doğru yere geçmesini sağladım. Yangın harekat merkezinde gelen görüntüler ve fotoğraflara göre de yangınlara anında müdahale ediyoruz. Yani yangınla ilgili anında santim santim her yere müdahale edebiliyoruz. Teknoloji harikası araçlarımız var. Şu anda en ileri teknoloji bizde. Her şeyi görüyor. Komşularımızdan yangınlarını söndürmek için sürekli talep geliyor. Ayrıca Antalya’da uluslararası eğitim merkezimiz var. Buraya eğitime pek çok ülkeden gelenler var. Dünyada olmayan teknolojimiz var. Yurtdışından gelen 150 kişiye eğitim verdik. Ukrayna, Kırgızistan, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Nijerya, Moritanya, Bangladeş,Pakistan gibi ülkelerden eğitim için geldiler.

Herşey kontrol altında

Ekiplerimiz her zaman hazır. Acil müdahale ekiplerimiz de var. Meterolojiden her gün yangın risk bölge haritası bize geliyor. Hemen oraya o gün ekipleri gönderiyoruz. Kademe kademe hassas bölgeler var. Buralar yangın harekat merkezinde sürekli kontrol edilir. Bütün Türkiye’yi yangın harekat merkezi saniye saniye görüyor. Akıllı kamera sistemleri ve yangın kuleleri ile bütün Türkiye avucumuzun içinde, kontrol altında. Ayrıca yangın kulelerinde sürekli dürbünle kontroller yapılıyor, görüp haber veriliyor. Kamereler yangını görünce anında alarm veriyor. ALO 177 aracılığıyla vatandaşlar bildiriyor. Gerektiğinde genel müdürümüz gerektiğinde biz, Misal Taşağıl yangını tehlikeliydi, ben gittim. Helikopterden yönettim.

Akdeniz’de en başarılı Türkiye

Ormanlar yakılıp işgal ediliyor iddiaları var...

Bunlar saçma sapan iddialar. Bunlar yakılıp birilerine peşkeş çekiliyor diyorlar. Peşkeş dönemi AK Parti ile kapandı. Bir karış araziyi vermeyiz. Geçmişte yanan alanları hemen ağaçlandırdık. Taşağıl, Meryem Ana mesela. Kesin talimatımız var, 1 yıl içinde ağaçlandırılıyor. Yer açmak için yapılan yangınlar tamamen bitti. Onun cezası çok ağır. Bir defa af yok. Kasıtlı olanlara müebbet hapis veriliyor. Kesinlikle özel mülkiyete konu edilmiyor. Eskiden ormanlar işgal ediliyormuş, biz şimdi bütün ormanların tapusunu alıyoruz. Ormanların yüzde 98’inin tapusunu aldık. Gerisi de bu sene sonuna kadar alınacak. Bütün Türkiye’nin tapusunu alınca ihtilaf kalmayacak. Tapulu bir araziyi işgal edemezler. Her şey kontrol altında. Piknikçilere çağrı Ülkemizde son 10 yılın ortalama verilerine göre yıllık 2 bin 330 adet orman yangını meydana gelmiş ve 8 bin 903 hektar orman alanı zarar görmüş. Ayrıca yılda ortalama 3 bin 512 adet orman dışı yangınlara da kurumumuz tarafından müdahale edilmiş. Aynı iklim kuşağında bulunan Akdeniz ülkeleri ile ülkemizin son 10 yılda orman yangınlarında zarar gören orman alanları karşılaştırıldığında; ülkemize göre Fransa 1,2 kat, Yunanistan 5 kat, İtalya 8 kat, Portekiz ve İspanya’nın 11 kat daha fazla orman alanları zarar görmüş. Kanada’da yılda bizim 10 yılda olacak yangın oldu. 500 bin hektar orman yandı. Bizim yılda 10 bin hektar civarında. Geçen sene bizde 3 bin 500 hektar yandı. California’da 300 bin hektar bir anda yanıyor. Biz de şu anda 2 bin 500 hektar yanan alan. Akdeniz ülkelerine göre en başarılı biziz. ABD’deki teknolojiden çok daha ileri bir sistemimiz var.

Hatta bir ara eski ABD büyükelçisi geldiği zaman şaşırdı ve biz bu teknolojiyi California’da uygulayalım diye bizden rica etti. Ülkemizdeki orman yangınlarının yüzde 87’si dikkatsizlik ve ihmal sebebi ile çıkıyor. Sigara atılması, piknik sonrası ateşin söndürülmemesi, anız yakılması, çöplerin yakılması, enerji nakil hatlarındaki sıkıntılar gibi. Vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapıyorum. Yangınların büyük çoğunluğu ihmal ve tedbirsizlikten kaynaklanıyor. Bu vatandaşların ihmali. Küçük bir hata. Bırakılan ayna bile bir yangına sebep olabiliyor. Anız yangınları başımıza çok dert açıyor. Vatandaşlarımız daha dikkatli olmalı. Piknik sonrası ateşlerini dikkatli söndürmeli.