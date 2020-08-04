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Orman Bakanı Pakdemirli: Son 5 günde 158 yangın çıktı; Kemalpaşa ve Çatalca'da kasıt şüphesi var

04 Ağustos 2020 22:59

Arife gününden 3 Ağustos tarihine kadar 158 orman yangını çıktığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kemalpaşa'da ve Çatalca'daki yangınlarla ilgili orman teşkilatımızın kasıt olabileceği konusunda ciddi şüpheleri var" dedi. Bugün çıkan 21 orman yangınıyla birlikte son 3 günde orman yangınlarının kademeli olarak arttığı gözlemlendi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, son günlerde özellikle Kurban Bayramı süresince yaşanan orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Arife gününden bu yana 3 Ağustos sonu itibarıyla 108 orman, 50 de kırsal yangınla mücadele ettiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:

"Toplam 158 yangınla teşkilatımız mücadele etti. Gece gündüz uyumadan, bayram tatili yapmadan teşkilatımız mücadele etti. Tamamı söndürüldü, kontrol altında ya da soğutma çalışmaları sürüyor.

"Başka ülkelerde aylarca sürüyor, 8- 10 bin ev yanabiliyor. Daha yeni Yunanistan'da 94 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de 180 yıllık çalışkan bir orman teşkilatı var. Türkiye'de bu tip olaylara özellikle son yıllarda müsaade edilmedi."

"Kasıt konusunda ciddi şüpheler var"

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