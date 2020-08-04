Orman Bakanı Pakdemirli: Son 5 günde 158 yangın çıktı; Kemalpaşa ve Çatalca'da kasıt şüphesi var

Sabotaj iddialarıyla ilgili konuşan Bakan Pakdemirli "Kolluk kuvvetleri bu konuda çalışıyor. Kemalpaşa'da ve Çatalca'daki yangınlarla ilgili orman teşkilatımızın kasıt olabileceği konusunda ciddi şüpheleri var. Bu konu araştırılıyor. Neticesi kamuoyuyla paylaşılır. Ama yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı. Bunu baskılamamız lazım" dedi.

Bugün 21 orman yangını

Orman Genel Müdürlüğü 4 Ağustos Salı günü ülke genelinde 21 orman yangını çıktığını duyurdu. Bu yangınlardan 8'inin söndürüldüğü, 13'ünün kontrol altına alındığı duyuruldu.

Konuyla ilgili duyuruda, "Bugün 21 orman yangını ile mücadele ettik. Hepsini kontrol altına aldık. Fakat yangın sayımız artıyor. Çok dikkatli olalım. En büyük yangınlar ufak bir kıvılcımla ile başlıyor" ifadelerine yer verdi.