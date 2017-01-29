T24 LogoT24 Logo
Çevre

Orman Bakanı: Muhalefet her "Sular bitiyor" dediğinde Allah yağış veriyor!

"En son bakanlık bütçesi görüşülürken 'Kuraklık var, sular bitiyor. Ne yapacaksınız?' dediler, Allah hemen kar gönderdi"

29 Ocak 2017 16:35

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin barajlarındaki suyun yetersiz kalacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını ve doluluk oranlarının iyi seviyelerde olduğunu söyledi. "Barajlar dolup taşacak Allah’ın izniyle" diyen Eroğlu, muhalefetin her "Sular bitiyor" dediğinde "Allah'ın yağış verdiğini" belirterek, "En son bakanlık bütçesi görüşülürken 'Kuraklık var, sular bitiyor. Ne yapacaksınız?' dediler. Allah hemen kar gönderdi. Barajlar dolu. Bir problem yok" ifadelerini kullandı.

 

"İstanbul'da bidonlarla su taşırdık"

 

Eroğlu, barajlarda doluluk oranının şu an itibariyle yüzde 70 civarında olduğunu aktararak, daha karın erime döneminin geleceğine ve yağışların da devam edeceğine dikkat çekti.

İstanbul'da su sorununun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanı seçilmesiyle sona erdiğini anlatan Eroğlu, "İstanbul'da 100 yıllık su meselesi kökünden bitti. Şimdi bir problem yok. O zaman 6,5 milyondu İstanbul’un nüfusu. Haftada bir defa su verdiğimiz zaman vatandaşlar çok seviniyordu" diye konuştu.

İstanbul'da üniversite okuduğu dönemlerde bidonlarla su taşıdıklarını anlatan Bakan Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'da hanımlar 30-40 litrelik bidonları üst katlara taşımaları nedeniyle bel fıtığı hastalığına yakalanırdı. Okullarda temizlik olmadığı için çocuklar yıkanamadığı için bit salgını olurdu. Eczanelerde bit ilacı bulunmazdı. Eski Türkiye bu. Yeni Türkiye’de her şey mükemmel."

 

"Susuz medeniyet olmaz"

 

İzmir’de de su sorununun olmadığını belirten Eroğlu, "Biz Gördes Barajı'ndan İzmir’e, tam 115 kilometre boyunca, içinden otomobil geçebilecek çapta borularla su getirdik. İstanbul’da da 7 baraj inşa ettik. Su problemi yok. 2071 yılına kadar İstanbul’da, 2060 yılına kadar da İzmir’de su meselesini kökünden çözdük" dedi.

Sadece İzmir ve İstanbul'da değil, Türkiye’deki pek çok ilde su sorununu çözdüklerini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Türkiye'de pek çok yerde susuzluk vardı. Kars’ta su yoktu. Edirne’de, Mardin’de, Çorum’da, Çankırı’da, Afyon Karahisar’da, Balıkesir’de, Bursa’da yoktu. Bütün şehirlere 30-40 yıl sonrasının ihtiyaçlarına göre proje yaptık. Suyu getirdik. Çünkü su medeniyettir. Susuz medeniyet olmaz"  değerlendirmesini yaptı.

ETİKETLER

Veysel EroğluOrman BakanımuhalefetAllah kar yağdırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24