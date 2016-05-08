Orman Bakanı Eroğlu: İstanbul'da barajların yüzde 85 dolu; bol bol su kullanabilirsiniz

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, barajların tamamının yüzde 60-69 arası dolu olduğunu belirterek, "İstanbul'da hiçbir sıkıntı yok. Şu anda yüzde 85 dolu merak etmesinler, bol bol su kullansınlar" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Eroğlu, Afyonkarahisar Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, Türkiye'de şu anda su sıkıntısının bulunmadığını belirterek, suyu en iyi şekilde yönettiklerini ifade etti.

Eroğlu, "Barajların tamamı yüzde 60-69 arası dolu. Hiçbir problem yok. Kaldı ki bakın yağışlar da mayıs ayında açığı kapatmak için geldi. Bugün mesela Afyonkarahisar'da yağış var. Salı günü tekrar yağış gelecek. Muhtemelen haftaya cumartesi tekrar yağış gelebilir. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yoktur. Vatandaş merak etmesin. Bizim A ve B planımız var, biliyorsunuz onları devreye sokuyoruz" diye konuştu. Bakan Eroğlu, bir gazetecinin "Geçen yıl İstanbul'da yaşanan su sorunu bu yıl da olabilir mi" sorusuna "İstanbul'da hiçbir sıkıntı yok. Şu anda yüzde 85 dolu merak etmesinler, bol bol su kullansınlar" yanıtını verdi.

“Daha da artacak”

Afyonkarahisar'daki yatırımlar hakkında bir koordinasyon toplantısı yaptıklarını anlatan Eroğlu, Afyonkarahisar'ın şaha kalktığını vurgulayarak, "Muhteşem bir dönüşüm var. Daha da artacak. Burayı baraj ve göletler diyarı yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"Sulamalar ve köprüler her şey yapılacak. Afyonkarahisar'da özellikle tabiat turizmini geliştirmek istiyoruz. Burası aynı zamanda spor, kongre ve termal turizmin merkezi olduğu gibi sağlık ve aynı zamanda tabiat turizminin merkezi olacak. Bunu spor turizminin merkezi olacak dediğim zaman kimse inanmadı. Şimdi diyorum ki tabiat turizminin de merkezi olacak, göreceksiniz. Buna da bazı muhalefet bir şeyler diyebilir ama neticeye bakmak lazım."