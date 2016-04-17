Orman Bakanı Eroğlu: Hem erken evlenin hem de en az 5 çocuk yapın

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya’da katıldığı toplantıda aday memurlara, "Hem erken evlenin, hem de ’En az 5 çocuk yapın’ diyorum. Bunu da hedef olarak koyun" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın, 2015 yılında alınan aday memurların intibak eğitimi programı, Antalya’nın Manavgat İlçesi Kızılağaç turizm bölgesindeki bir otelde başladı. Programın açılışında konuşan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi, iyi çalışanların mutlaka fark edileceğini ve daha yüksek görevlere geleceğine işaret ederek, "Programlı olun. Neyi nasıl yapacağınızı mutlaka yazın. Gittiğiniz yere elinizde not defteriyle gidin. Bir de hepiniz çok gençsiniz ne olur erken evlenin" dedi.

"Sizlerle kucaklaşmak için geldim"





Daha sonra kürsüye gelen Bakan Veysel Eroğlu, bakanlığa bağlı kurumların elemanihtiyacının hat safhada olduğunu, daha çok elemana ihtiyaç duyulduğunu ancak, verilen kadroların sınırlı olduğunu söyledi. Ekibe yeni katılanları görünce içinde büyük bir heyecan oluştuğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, "Çünkü sizler taze bir kuvvetsiniz, yeni bir enerji kaynağısınız. O yüzden özellikle sizlerle kucaklaşmak için geldim" diye konuştu.



"En az 5 çocuk yapın"





Aday memurlara ’erken yatıp, erken kalkma’ tavsiyesinde bulunan Bakan Eroğlu, kendisinden önce konuşan Müsteşar Yardımcısı Çiftçi’nin ’erken evlenin’ önerisini hatırlatarak, "Ben de hem erken evlenin hem de en az 5 çocuk yapın diyorum. Bunu da hedef olarak koyun" dedi.

"Türkiye'nin bütün su meselesini köklüce çözdük"





Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda çalışmanın ayrıcalık olduğuna işaret eden Bakan Eroğlu, her şeyden önce insana ve bütün canlılara hizmet ettiklerini vurguladı. Türkiye’nin en büyük yatırımcı bakanlığı olduklarına dikkati çeken Bakan Eroğlu, bütün şehirlerin su probleminin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından çözüldüğünü kaydetti. Susuzluğun ne demek olduğunu İstanbulluların çok iyi bildiğine dikkati çeken Bakan Eroğlu, şöyle dedi:



"Şu anda Türkiye’nin bütün su meselesini köklüce çözdük. Hatta Afrika’da 1 milyon 700 bin susuz insana su götürdük. Dünyada örneği olmayan bir proje yaparak KKTC’ye hem içme suyu hem de sulama suyu gönderiyoruz. Eskiden dereler taştığı zaman çok ölüm olurdu, yüreğimiz dağlanırdı. 1909 dere ıslahı ile Türkiye’de destan yazdık. Geçmişte 3-5 baraj yapılırdı. Biz sırf DSİ’de 3 bin 107 tesis yaptık, bunun 320’si baraj. 1000 Günde 1000 Gölet Projesi ile dünya rekoruna imza attık. Şu anda bütün DSİ mensupları 2019 sonuna kadar 1071 baraj, gölet, sulama yapma hedefine kilitlendi."