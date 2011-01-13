-ORMAN ALANLARINDA HAYVAN OTLATILABİLECEK TBMM (A.A) - 13.01.2011 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ''Torba Tasarı''da yer alan, orman idaresince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde orman alanlarında hayvan otlatılmasına olanak sağlayan madde kabul edildi. Komisyonda, ''Torba Tasarı'' olarak da adlandırılan bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun tasarısının kabul edilen maddesine göre, kamu yararı gereklerine uygun olarak, orman idaresince belirlenen orman alanlarında, yine orman idaresince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hayvan otlatılmasına izin verilecek. Bozuk veya verimsiz orman alanlarında, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyonu çalışmaları yapılacak. Bu alanlarda, mevcut türlerden gerekli görülenler aşılanacak veya rehabilite edilecek. Ayrıca, orman içindeki boşluk alanlar, bölgede doğal olarak yetişen türlerle ekim, dikim ve aşılama yapmak suretiyle rehabilite edilerek doldurulacak.