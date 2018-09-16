Orman: "İyi bir bonservis getirirse biz de O'na teşekkür ederiz"

- \"İstatislikler ortada, elbet onların bir cevabı vardır\"

- \"Hata yapan biri varsa cezası da olmalı\"

- \"Kimsenin ne Beşiktaş\'ı ne de taraftarı üzmeye hakkı yok\"

- \"Ben Kulüpler Birliği\'nde Beşiktaş\'ın hakem hatalarını konuşmam\"

- \"Futbolu yeniden dizayn etmek benim işim değil\"

- \"Sonucu hocalar ve futbolcuların belirlediği bir maç olsun\"

- \"Kulüpler Birliği olarak bazı konuları federasyona iletiriz\"

- \"Artık seviyesiz ortamlar olmadığı için ailemi de alıp maça gidebilirim\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü\'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, \"Ben Beşiktaş Kulübü başkanıyım Negredo ile ilgili bana ne bir bilgi geldi ne de gideceğine dair bir şey. Yani hiçbir bilgim yok. Beşiktaş\'a teşekkür ettiyse eğer iyi bir bonservis parası getirirse biz de O\'na teşekkür ederiz\" dedi.

Fatih Terim\'in, Maç günlerini federasyon ve yayıncı kuruluş ile konuşarak belirliyoruz\" sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve ayrıca hakem hataları dışında kendileriyle de öz eleştiri yapmaları gerektiğini belirten Fikret Orman, \"Tabii ki olayın başlangıcı Fatih hocanın bir gün önceki konuşmasıyla başladı. Maç günlerini federasyon, yayıncı kuruluş konuşarak yapıyoruz dedi. Orda demek istediği federasyon maç günlerini belirlemeden önce bütün kulüplerle istişare ediyor. Onların ellerinde bir program var, ona göre Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi maçı varsa onun aralarını açmaya çalışıyorlar. Bu program bir tek bizim başımıza gelen bir şey değil, tüm Türk takımlarının başına gelebiliyor. Bu bir tek Türkiye\'de olan bir şey de değil. Avrupa\'da 48 saat sonra maça çıkabiliyorlar. Taraftara buradan kulübe sahip çıkmalarını söyleyeceğim. Tek başıma seçime girdim. Ondan önce de burdaydım. Kulüp için elimizden geleni yapıyoruz. Biz burada üslubunca konuşulacak şeyleri iletiyoruz yöneticilere. Biz federasyonla da konuşuyoruz. Yeri geliyor Merkez Hakem Kurulu ile de, onlar da düzeltmeye çalışıyorlar. Biz öncesinde ne yaptıysak yine aynını yapmaya çalışıyoruz. Bugün yöneticilerin bir kısmı değişti ama şampiyon olan kulübün başkanı bendim, hocası da Şenol hocaydı. Şimdi VAR sistemi geldi. \'Herkese var Beşiktaş\'a yok\' deniyor, doğru. Geçen Bursa\'da penaltı olan pozisyonda VAR\'a bile gidilmedi. Bu VAR\'ı da insanlar yönetiyor hata olabilir elbet ancak hakemlerimiz hata yapıyorlar. Federasyon Beşiktaş ile ilgili karar alıyor. Bir gün öncesi bir karar çıkarıyor sonrasında bir daha karar çıkarıyor. Beşiktaş deneme tahtası değildir. Dünkü maçta, önceki maçtaki gibi bizim kadro yapımız belli, 70-75 milyonluk bir bütçe ile oynuyoruz. Malatya 10 milyonluk bir bütçe ile oynuyor. Hakem hatalarını gördüğümüz gibi bizim hatalarımızı da görmemiz gerekir. Biz şampiyon olduğumuz sene göçebe gibi oynadık. Ankara\'da da oynadık yeri geldi Olimpiyat Stadı\'nda da oynadık. Bizim her şeyden önce kendi öz eleştirimizi yapmamız lazım. Biz kararları her zaman kamuoyunda gündeme getiriyoruz. Biz kendimize bakıp Beşiktaş gibi sahada oynamamız gerekir\" şeklinde konuştu.

\"İSTATİSLİKLER ORTADA, ELBET ONLARIN BİR CEVABI VARDIR\"

Hakem hatalarıyla ilgili ortada istatistikler olduğunu ve bunların TFF ve MHK\'nın da elinde bulunduğunu aktaran Orman, \"Düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Yani böyle bir fikir içinde olmak istemiyorum ancak ortada bazı istatistikler var. Bunları da Merkez Hakem Kurulu ve federasyon ile tekrar konuşacağız. Onlarda da vardır bu istatistikler, onların da buna bir cevabı vardır. Ben bunun içinde bir art niyet aramak istemiyorum. Bizim en başından beri Beşiktaş olarak duruşumuz belli. Bizim hiçbir zaman bunu bir kaldıraç yapıp hakemleri suçlamak gibi bir niyetimiz olmadı. Bakın önümüzdeki hafta derbi maçımız var, bizim mevcut kadro derinliğimiz gayet iyi şekilde, gidip maçımızı yapacağız. Sadece bu tarz maçlarda değil, Anadolu kulüpleri ile olan maçlarda da gidip kendi gücümüzle oynayacağız, hakemlere sığınmak gibi niyetimiz yok\" açıklamasında bulundu.

\"HATA YAPAN BİRİ VARSA CEZASI DA OLMALI\"

Hakem hatalarının sadece sahada değil, VAR uygulamasında da olduğunu ifade eden Beşiktaş Başkanı Orman, \"Tabii oradaki olayın mutlak hakimi hakem. Ben mesela Beşiktaş maçındakini söyleyeyim. Hakem golü vermedi, geldi orta sahada bekledi. Ben de izledim o maçı, gördüm. Bir telefon trafiği oldu orda sonrasında gol kararını verdiler. Yanlış örnek vermek istemem çünkü yanlıştan örnek olmaz. Beşiktaş\'a bir yanlış yapıldı bu niye gösterilmedi demek olmaz. Eğer hata yapan biri varsa onun cezalandırılması lazım. Bir hakem var ve bunun cezasını vermeyip maç yönetiyorsa bu hakem bunu yapmaya devam eder. Biz cezasını verecek değiliz, bunun kararını MHK verir. Bu MHK\'nın işi. Bir gecede karar değiştirebiliyorsa bunları da oturup konuşsunlar\" dedi.

\"KİMSENİN NE BEŞİKTAŞ\'I NE DE TARAFTARI ÜZMEYE HAKKI YOK\"

Bu hatalar olduğu sürece spora olan ilginin de azalacağını belirten Orman, \"11 sezonun 6.5 senesinde ben varım geri kalanında da Yıldırım Demirören vardı. Bunları yaşayanlardan biri federasyon başkanı, bunlardan rahatsızlık duyuyorsa bunun tedbirini alacak olan da kendisi. Bunlar olduğu sürece spora olan ilgi azalıyor. Ben onlara iş tarif edecek değilim ama tedbirleri alıp uygulayacak olan kendileri. Bizim Antalyaspor\'a yenilmemizi hakeme bağlayacaksak hata yaparız. Biz büyük kulubüz, benden malzemecisine kadar Beşiktaş gibi davranarak kendimize yakışır hareket etmemiz gerekir. Şampiyonken ne yapıyorsak yine aynını yapacağız. O zaman da federasyon başkanı aynıydı, MHK başkanı da aynıydı. Geçen sezon isim vermeyeceğim, ortamı geren birileri vardı ama bu sene huzurlu bir ortam var ve ona göre davranacağız. Ancak kimsenin ne Beşiktaş\'ı ne de taraftarı üzmeye hakkı yok\" ifadelerini kullandı.

\"BEN KULÜPLER BİRLİĞİ\'NDE BEŞİKTAŞ\'IN HAKEM HATALARINI KONUŞMAM\"

Fikret Orman, Kulüpler Birliği başkanı olarak, toplantılarda Beşiktaş\'a yapılan hataların konuşulmasının yanlış olduğunu belirterek, \"Kulüpler Birliği olarak MHK ve oyuncuların sözleşmelerinin Türk Lirası üzerinden düzenlenmesini oradaki toplantıda konuşuruz. Ben Beşiktaş\'ın başına geldi diye gidip Kulüpler Birliği\'nde konuşmam. Hep beraber konuşuruz. Ben Beşiktaş için konuşursam yarın Trabzonspor da konuşur Ankaragücü de\" dedi.

\"İYİ BİR BONSERVİS GETİRİRSE BİZ DE O\'NA TEŞEKKÜR EDERİZ\"

İspanyol futbolcu Alvaro Negredo\'nun İstanbul\'dan ayrılıyor olmasına yanıt veren Fikret Orman, \"Ben Beşiktaş Kulübü başkanıyım. Negredo ile ilgili bana ne bir bilgi geldi ne de gideceğine dair bir şey. Yani hiçbir bilgim yok. Beşiktaş\'a teşekkür ettiyse eğer iyi bir bonservis parası getirirse biz de O\'na teşekkür ederiz. Bize gelmiş bir yazılı bir teklif yok. Ne bugün geldi ne de dün. Biz Ağustos, Temmuz\'da da bunları konuşuyorduk. Hep beraber yaşadık. Vida ile ilgili yok \'Vida 30 milyona oraya gitti, buraya gitti\' diye eğer Negredo ile ilgili bir şey gelirse oturur yönetimle tartışırız\" ifadelerini kullandı.

\"FUTBOLU YENİDEN DİZAYN ETMEK BENİM İŞİM DEĞİL\"

Futbolun yeniden dizayn edilmesinin kendilerinin değil federasyonun işi olduğunu aktaran Fikret Orman, \"Aramızda öyle bir konuşma geçmedi. Geçmediği için de benim konuşmam doğru olmaz. Bu federasyonun yapacağı iş. O zihniyette olanlar vardı ama artık onlar da yok böyle düşünen kulüpler de yok. Hakemin değil futbolcuların vereceği kararlar olsun\" dedi.

\"ARTIK SEVİYESİZ ORTAMLAR OLMADIĞI İÇİN AİLEMİ DE ALIP MAÇA GİDEBİLİRİM\"

Fikret Orman, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesi ile ilgili Ali Koç\'tan davet almadığını belirterek \"Ali başkan beni davet etmedi. Beşiktaş - Fenerbahçe maçına davetle değil başkanı olduğum kulübü desteklemek için giderim. Daha önce gitmiyordum nezaketsizlikten artık öyle ortamlar yok rahatça giderim de. Artık seviyesiz ortamlar olmadığı için ailemi de alıp maça gidebilirim. İnşallah hakem hatasının belirlemediği hocaların ve futbolcuların sonucu belirleyeceği bir maç olsun hem bizim için hem de Fenerbahçe için\" şeklinde konuştu.

\"KULÜPLER BİRLİĞİ OLARAK BAZI KONULARI FEDERASYONA İLETİRİZ\"

Kulüpler Birliği olarak Türk futbolunu yeniden dizayn edemeyeceklerini ancak basitçe taleplerde bulunabileceklerini belirten Orman şöyle konuştu: \"Beşiktaş başkanıyım ve buranın kulüp başkanı olduğum için Kulüpler Birliği başkanlığı da yapıyorum. Ayrılırsam Kulüpler Birliği\'nden de giderim. Futbolu dizayn etmek benim görevim değil. Federasyonda birçok tecrübeli ağabeyimiz var, onlar neyin nasıl olması gerektiğini bilirler. Ancak basitçe söyleyeyim eğitime ihtiyacımız var. Hataları orada da en aza indirmek için. Biz kulüpler Birliği olarak bazı konularda konuşur federasyona elbette iletiriz.\"

\"UMUTSUZLUK ÜZERİNE SİYASET OLMAZ\"

Ligin daha başları olduğunu ve çok sular akacağını aktaran Fikret Orman, \"Umutsuzluk üzerine bir siyaset olmaz. Ligin başındayız ve daha çok sular akacak. Bugün bizim başımıza gelen hakem hataları yarın başka bir kulübün başına da gelebilir. Bu lig senelerdir oynanıyor ve senelerdir şampiyon çıkıyor. Abidik gubidik meselelerle şampiyon çıkmaz\" diyerek sözlerini noktaladı.

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- Fikret Orman\'ın açıklamaları