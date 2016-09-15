Orlando'daki cami kundaklamasında tutuklama

ABD'nin Orlando kentinde geçen Haziran ayında eşcinsellerin gittiği bir gece kulubüne saldıran Omar Mateen'in gittiği caminin kundaklanmasıyla ilgili olarak bir kişi tutuklandı.

Yetkililer 32 yaşındaki Joseph Michael Schreiber'in, kundaklama ve nefret suçundan hüküm giymesi halinde en az 30 yıl hapis cezası alabilecğini söyledi.

Şüphelinin sosyal medyada İslam karşıtı paylaşımlar yaptığı belirtildi.

11 Eylül saldırılarının yıldönümünde yapılan kundaklamada Fort Pierce İslam Merkezi büyük zarar görmüştü.

Zaman zaman bu camiye giden Omar Mateen, Haziran ayında Pulse adlı, eşcinsellerin gittiği bir gece kulübünde 49 kişiyi öldürmesinden sonra polis tarafından vurulmuştu.

Polis, Schreiber'ın saldırı gecesi güvenlik kameralarının görüntülediğine uyan bir motorsiklete sahip olduğunu belirtti.

Polis yetkilisi David Thompson "Diğer kanıtlar da Schreiber'ı kundaklamayla bağlantılandırıyor" dedi.

Schreiber'ın daha önce hırsızlık suçundan iki kez hapis yattığı belirtildi.

Kundaklamada ölen ya da yaralanan olmamşıtı.