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BBC Türkçe

Orlando'da silahlı saldırı: 6 kişi öldü

ABD'nin Orlando kentinde işten çıkartılan bir kişi, işyerine gidip beş kişiyi öldürmesinin ardından intihar etti.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Orlando kentinde işten çıkartılan bir kişi, işyerine gidip beş kişiyi öldürmesinin ardından intihar etti.

Kurbanlardan dördünün olay yerinde, beşincisinin de hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Orange County Polisi Yetkilisi Jerry Demmings, olayın "işyerinde şiddet" olduğunu ve "terör bağlantısı" bulunmadığını aktardı.

Orlando'da neredeyse bir yıl önce Pulse adlı, eşcinsellerin gittiği bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 49 kişi ölmüş ve olay modern ABD tarihinde bir seferde en çok kişinin öldüğü saldırı olarak tarihe geçmişti.

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