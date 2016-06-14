Orlando'da hayatını kaybedenler binlerce mum ve gözyaşlarıyla anıldı

ABD'nin Orlando kentinde binlerce kişi Pazar günü gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 49 kişiyi andı.

Eşcinsellerin gittiği Pulse gece kulübüne düzenlenen saldırıda ölenler için mumlar yakıldı, gözyaşları döküldü, şarkılar söylendi ve duygu dolu konuşmalar yapıldı.

Pulse gece kulübünün eski çalışanlarından Cathleen Daus, anma töreni sırasında "Pulse bana hep güven vermiştir. Normal bir insan olduğumu anlamama yardımcı oldu" diye konuştu.

Anma törenine katılan bir imam, Müslümanların tüm ABD halkının yanında, "Nefret, ölüm ve yıkım ideolojisine" karşı durduğunu söyledi.

Florida İslam Toplumu'dan imam Muhammad Musri, "Dünyadaki tüm Müslüman liderlere ve tüm Müslüman topluluklara sesleniyoruz. Bu kanseri artık söküp atalım" diye konuştu.

ABD Başkanı Barack Obama'nın da Perşembe günü Orlando'ya gitmesi bekleniyor.

Saldırgan Omar Mateen ile ilgili yeni detaylar

Öte yandan Pulse gece kulübüne saldırı düzenleyen ve hem saldırı öncesinde hem de saldırı esnasında IŞİD'e (Irak Şam İslam Devleti) biat ettiğini açıklayan Afganistan asıllı ABD vatandaşı Omar Mateen hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Pulse gece kulübüne sık sık giden bazı kişiler ABD medyasına daha önce Mateen'i gece kulübünde gördüklerini anlattı.

Orlando Sentinel gazetesine konuşan Ty Smith, "Bazen bara gider bir köşede içkisini alıp tek başına otururdu. Bazen o kadar sarhoş olurdu ki bağıra bağıra konuşup etraftakilerle itişip kakışırdı" dedi.

Bazı tanıklar ise Omar Mateen'i daha önce eşcinsellerin kullandığı çöpçatan uygulamalarında gördüklerini anlattılar.

Mateen'in gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan 53 kişiden 4'ünün durumunun hâlâ ciddiyetini koruduğu ifade ediliyor.

Dünya genelinde anma törenleri

Orlando saldırısı sadece ABD'de değil, dünyanın birçok büyük şehrinde de anıldı.

New York'ta Empire State binasının ışıkları söndürüldü ve düzenlenen törenlere binlerce kişi katıldı.