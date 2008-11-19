Orlando tam gaz!..

NBA'de milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic, çıkışını Toronto Raptors karşısında da sürdürdü.Amway Arena'da konuk ettiği rakibine ilk çeyrek dışında üstünlüğünü kabul ettiren Magic, 103-90'lık skorla oynadığı son 9 maçta 8. kez salondan galip ayrıldı.Geçen sezon Doğu Konferansı play-off serisinde 4-1'le geçtiği rakibine rövanşı vermeyen Orlando'da 5 oyuncu çift hanelere ulaşırken, Hidayet Türkoğlu 16'sı son çeyrekte olmak üzere 22 sayı-7 asist-4 ribaunt, Rashard Lewis 22 sayı-8 ribaunt, sezonun en iyi performansına ulaşan Jameer Nelson da 22 sayı-5 asist-3 ribauntla başrolü oynadılar.Toplam 21 top kaybı yapan konuk Raptors'ta Chris Bosh'un 40 sayı-18 ribaunt-4 asistlik göz kamaştırıcı oyunu yeterli olmazken, Jose Calderon'un yokluğunda ikinci kez ilk 5 başlayan eski Fenerbahçe Ülkerli Willie Solomon da 10 sayı-4 asist-3 ribaunt yapmasına karşın 7 top kaybıyla dikkat çekti.Doğu Konferansı'nın iddialı takımı Cleveland Cavaliers ise üst üste 8. maçından da süper yıldızı LeBron James'in etkili performansıyla galip ayrıldı.Deplasmanda New Jersey Nets ile karşılaşan Cavaliers, ikinci yarıdaki üstün oyunuyla sonuca giderken, LeBron 31 sayı attığı maçta NBA'de 11 bin sayı barajını aşan en genç oyuncu olarak da tarihe geçti.Bu unvanı Kobe Bryant'tan alan 23 yaşındaki yıldız oyuncu, 8 ribaunt, 4 de asist yaparken, Mo Williams ve Delonte West 16'şar sayıyla katkı yaptılar.Ev sahibi Nets'te ise Devin Harris'in 23 sayı-4 asistlik çabası yeterli olmadı.