Orlando saldırganının eşine suçlama yöneltilebilir

ABD'nin Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği bir gece kulübünde 49 kişiyi öldüren saldırgan Omar Mateen'in eşi Nur Salman'a da saldırıyla ilgili suçlama yöneltilebileceği belirtildi.

Fox News ve Reuters'ın haberine göre savcılar Salman'ın soruşturulması için bir büyük jüri topladı.

Salman'ın polise eşini saldırıdan vazgeçirmeye çalıştığını söylediği belirtildi.

Savcıların Salman'a 49 cinayet ve 53 cinayet teşebbüsüne yardımcı olmak ve saldırıyla ilgili yetkililere ihbarda bulunmamakla suçlamaı düşündüğü kaydedililyor.

Fox televizyonuna konuşan bir kaynak Mateen'in saldırı sırasında da eşini aramasının muhtemel olduğunu söyledi.

"Önemli bilgiler verebilir"

Senato İstihbarat Komitesi üyesi Senatör Angus King CNN'e yaptığı açıklamada "Neler olduğunu biliyomuş görünüyor. Şu anda soruşturmada ilgilenilen birisi. İşbirliği yapıyor gibi görünüyor ve bize önemli bilgiler verebilir" dedi.

ABD medyası, Nur Salman'ın eşiyle mermi almaya gittiğini ve saldırıdan önce bir kez keşif yapmak istediği için eşini Pulse gece kulubüne götürdüğünü bildirmişti.

Ancak Salman eşini saldırıdan vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştığını savunmuştu.

Yetkililere göre polisin operasyonu sırasında öldürülen Mateen, saldırı sırasında IŞİD'e biat ettiğini söyledi.

Görgü tanıkları da Mateen'in son üç yılda kulübe birçok kez gittiğini ve kulüptekilerle konuşup, eşcinsellere yönelik çöpçatan uygulamaları kullandığını belirtti.

Yetkililer Mateen'in IŞİD gibi ülke dışırdaki örgütlerle bağlantıya girdiğine yönelik bir kanıt olmadığını söyledi.