Orlando saldırganının eşi mercek altında



Omar Mateen’in ikinci eşi Nur Salman'ın vereceği ifadelerin önem kazanacağına işaret ediliyor. Soruşturmayı yürüten yetkililer Mateen’e yardım ve yataklık yapmış olan kişiler olabileceği ihtimalini devre dışı bırakmıyor.

NBC News’ın farklı kaynaklara dayanarak verdiği haberinde Nur Salman adlı kadının Mateen’in saldırı planlarından haberi olduğu ve Mateen’i engellemeye çalıştığı yer alıyor. Salman’ın kocasını arabayla en az bir kez eşcinsellerin gittiği Pulse kulübüne götürdüğü, Mateen’in orada keşif yapmak istediği, bu nedenle adli makamların Salman’a suçlama yöneltebileceği de belirtiliyor.

Nur Salman bu cuma günü yargı önüne çıkartılabilir

Fox News da adının açıklanmasını istemeyen bir FBI kaynağına dayandırdığı haberinde, Salman’ın kocasının saldırı planlarından haberi olduğuna, ancak onu engellemek için bir girişimde bulunmadığına dikkat çekti. Reuters haber ajansı ise Nur Salman’ın bu cuma günü yargı önüne çıkartılabileceğini duyurdu. Salman'ın 49 cinayet ve 53 cinayet teşebbüsüne yardımcı olmak ve saldırıyla ilgili yetkililere ihbarda bulunmamak suçunun yöneltilebileceği kaydediliyor.

"Bize önemli bilgiler verebilir"

Senato İstihbarat Komitesi üyesi Senatör Angus King CNN'e yaptığı açıklamada, "Neler olduğunu biliyormuş, işbirliği yapıyormuş gibi görünüyor. Bize önemli bilgiler verebilir" dedi.

Amerikan medyasında 29 yaşındaki Afgan kökenli saldırganın eylemden önce sıkça Pulse kulübünü ziyaret ettiği ve Dating-App adlı eşcinsellere yönelik çöpçatan uygulamasını kullandığı bildiriliyor. Ancak Mateen'in hangi amaçla kulübe gittiğinin hâlâ karanlıkta kaldığı belirtiliyor. Mateen'in babası, “Oğlum eşcinsel değildi, eğer o kulübe gitmişse, orada keşif yapamk için olabilir” ifadelerini kullandı.

Alman emniyeti baba Mateen'in Almanya bağlantılarını araştırıyor

Bu arada Alman Federal Emniyet Teşkilatı (Bundeskriminalamt) saldırganın babası Siddique Mateen’in Almanya ile bağlantıları olup olmadığını araştırıyor.