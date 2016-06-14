Orlando saldırganı Omar Mateen hakkında aydınlanmayan 3 çelişki

ABD'nin Orlando kentinde Pazar günü eşcinsellerin gittiği bir gece kulübüne saldırarak 49 kişiyi öldüren ve ardından polisle girdiği çatışmada ölen Afgan asıllı Amerikan vatandaşı Omar Mateen hakkındaki açıklamalar, bir dizi şüphenin ortaya çıkmasına neden oldu:

1- Gerçekten IŞİD'e biat etti mi?

Mateen'in elindeki otomatik tüfek ve tabancayla Pulse gece kulübüne saldırmadan önce 911 acil servis hattını arayarak Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) biat ettiği açıklanmıştı.

Omar Mateen'in gece kulübünün içerisindeyken polisle yaptığı konuşmalarda da IŞİD'i destekler nitelikte sözler söylediği ABD basınına yansıdı.

IŞİD'in yayın kolları da Mateen'in saldırısını sahiplenerek Orlando'da 'bir IŞİD savaşçısının' eylem gerçekleştirdiğini söylemişti.

Ancak Federal Araştırma Bürosu'ndan (FBI) yapılan son açıklamalarda Mateen'in 911'i aradığında sadece IŞİD'e değil, Suriye'de birbiriyle çatışan pek çok farklı gruba destek ifade ettiği belirtildi.

FBI Direktörü James Comey'e göre saldırgan Mateen, Suriye'de IŞİD güçlerine karşı ordu ile birlikte çatışan Şii Hizbullah hareketini de desteklediğini söyledi.

Omar Mateen'in saydığı diğer isimler arasında 2013'te Boston maratonuna bombalı saldırı düzenleyen ve El Kaide'ye bağlı Nusra Cephesi'ni destekleyen Tsarnaev kardeşler de vardı.

2- Homofobik miydi, eşcinsel mi?

Omar Mateen saldırıyı düzenledikten kısa bir süre sonra basına konuşan babası Mir Seddique Mateen, olayın dinle hiçbir ilgisinin olmadığını, Omar'ın iki erkeği öpüşürken gördüğünde dahi zaman zaman çok sinirlendiğini söylemişti.

Ancak gece kulübü Pulse'a giden bazı tanıklar, Omar Mateen'i saldırı gecesinden önce de defalarca kulüpte gördüklerini anlattı.

Bazı tanıklar ise Omar Mateen'i daha önce eşcinsellerin kullandığı çöpçatan uygulamalarında gördüklerini anlattılar.

İngiltere'de yayınlanan Daily Mail gazetesine konuşan Omar Mateen'in eski eşi Sitora Yusufiy de Omar'ın 'eşcinsel eğilimleri' olduğunu söyledi.

Yusufiy gazeteye "Saldırıyı radikal İslamcı düşünceleri yüzünden değil, kendi cinsel kimliğiyle ilgili, içinde yaşadığı mücadele yüzünden gerçekleştirdiğini düşünüyorum" dedi.

3- Radikalleşmiş miydi?

FBI Direktörü Comey, Omar Mateen'in internetteki propaganda videolarından etkilenerek radikalleştiğini düşündüklerini aktardı.

Ayrıca FBI 2013 ve 2014 yıllarında Mateen'i toplam 3 kez sorguya çektiğini de açıklamıştı.

İlk iki sorgu, Mateen'in çalıştığı güvenlik şirketindeki iş arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarda IŞİD'i destekler nitelikteki sözleri nedeniyleydi.

İkinci sorgu ise Suriye'de intihar saldırısı gerçekleştiren ilk ABD vatandaşı Moner Mohammad Abu-Salha ile bağlantısı nedeniyle yapıldı.

Her iki soruşturmada da yeterli delile ulaşamayan FBI, Omar Mateen hakkında işlem yapmamış ve terörle mücadele izleme listesine de almamıştı.

Orlando saldırısı sonrasında gelen tanık açıklamaları Mateen'in dindar birisi olmayabileceği yönündeki şüpheleri artırdı.

Orlando Sentinel gazetesine konuşan Ty Smith, "Bazen bara gider bir köşede içkisini alıp tek başına otururdu. Bazen o kadar sarhoş olurdu ki bağıra bağıra konuşup etraftakilerle itişip kakışırdı" dedi.