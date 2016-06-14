Orlando katliamcısının bir sonraki hedefi Disneyland miydi?

ABD'nin Florida eyaletinde lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) bireylerin gittiği bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyerek 50 kişinin ölümüne neden olan Omar Mateen'in ikinci hedefinin Disneyland olduğu öne sürüldü.

People Magazine'in iddiasına göre, Disneyland adıyla bilinen ve her yıl çoğu çocuk milyonlarca ziyaretçiyi misafir eden eğlence parkına, Omar Mateen'in eski eşiyle birlikte gittiği öğrenildi. Eski eş Sitora Yusufiy, Omar Mateen'in Downtown Disney'de keşfe çıktığını ve Orlando'daki gay kulübüne de daha önce gittiğini öne sürdü.