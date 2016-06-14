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Dünya

Orlando katliamcısı lise yıllarında LGBTİ'lerle yakın arkadaşmış

İş arkadaşları tarafından FBI’ya ihbar edilen Mateen, FBI tarafından da 3 kere sorgulandı

14 Haziran 2016 12:03

ABD'nin Florida eyaletinde lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) bireylerin gittiği bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyerek 50 kişinin ölümüne neden olan Omar Mateen'in, lise yıllarında LGBTİ'lerle yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre;  Mateen, 2007’de G4S güvenlik firmasında işe başladığında siyahiler, Yahudiler ve eşcinselllere karşı nefret söyleminde bulunan; ABD’nin Afganistan’ı mahvettiğini düşünen biri haline geldi. İş arkadaşları tarafından FBI’ya ihbar edilen Mateen, FBI tarafından da 3 kere sorgulandı. Mateen ile 2009 yılında internette tanışarak dört ay evli kalan eski eşi Sitora Yusifiy ise, Mateen’in kendisine dafalarca şiddet uyguladığını, evden ailesinin yardımı ile kaçtığını açıkladı.

 

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