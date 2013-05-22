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Orlando Bloom: Selma Ergeç çok etkileyici bir kadın

Magnum’un 2013 yılı dijital kampanyasında da rol alacak Orlando Bloom’a sevilen oyuncu Selma Ergeç eşlik edecek

22 Mayıs 2013 17:41

Her yıl düzenlediği iletişim kampanyaları için işbirliği yaptığı ünlü isimlerle tutkunlarını hazla buluşturan Magnum, marka yüzü Orlando Bloom’la gerçekleştirdiği çalışmalara bir de dijital film ekliyor. Mart ayında gerçekleştirilen reklam filmi çekimlerinin ardından ikinci kez İstanbul’a gelen Orlando Bloom, Magnum’un dijital mecralarda yayınlanacak reklam filminde Muhteşem Yüzyıl’ın Hatice Sultan’ı Selma Ergeç ile birlikte rol alacak. Yaratıcı ve sinematografik bir senaryosu olan film, bir ilke imza atarak altı farklı Magnum kadınını Orlando Bloom’un gözünden aktaracak. Haziran ayında sosyal medya platformlarında yayına girecek dijital filmin yönetmenliği ise Kıvanç Baruönü tarafından gerçekleştirilecek.


Bloom: Selma Ergeç çok etkileyici bir kadın


Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan dünyaca ünlü Hollywood starı Orlando Bloom, İstanbul’a yeniden geldiği için mutlu olduğunu belirterek, 2 gün boyunca dijital kampanya için çalışacaklarını söyledi. Bloom, “İstanbul sizce pembe mi siyah mı?” sorusuna, “Bence pembe olmalı. Çünkü siyah olsa hiçbir şey görünmez” diyerek esprili bir yanıt verdi. İstanbul’u eşsiz ve büyülü bir şehir olarak tanımlayan yakışıklı oyuncu, “Burada olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Haziran ayında Hobbit filmi için Yeni Zelanda’da olacağım, ama eşim İstanbul’a gelecek” derken, İstanbul’dan ev almayı düşünür müsünüz?’ sorusuna, “Yandaki ev çok güzelmiş, düşünebilirim” diyerek esprili yanıt verdi.


Kendisine bu kampanyada eşlik edecek olan Selma Ergeç’in oyunculuğunu bilmediğini sadece resimlerini gördüğünü söylerken, Ergeç için, “Çok etkileyici bir kadın” ifadesini kullandı.


Ergeç: Orlando'yu çok beğeniyorum


Ergeç”Teklif geldiğinde sorgusuz sualsiz kabul ettim, çünkü Orlando’yu çok beğeniyorum, ayrıca Magnum ürünlerini tüketmekten çok haz alıyorum” diyerek projeye seve seve dahil olduğunu söyleyerek çekimlerde Orlando’nun hayal ettiği 6 farklı kadını canlandıracağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Kısa film niteliğindeki dijital kampanyanın senaryo ve kurgusunda da Orlando Bloom imzası olacak. Ünlü modacı Özgür Masur da bu kampanya için 7′si siyah 7′si pembe olmak üzere 14 parçalık koleksiyon hazırladı.

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