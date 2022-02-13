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Spor

Orkun Kökçü gollerine, Feyenoord kazanmaya devam ediyor

13 Şubat 2022 19:22

Feyenoord, Waalwijk deplasmanında 2-0'lık skorla galip geldi. Karşılaşmada 1 gol ve 1 asist üreten Orkun Kökçü günün öne çıkan ismi oldu.

Hollanda Eredivisie'nin 22. hafta maçında Feyenoord deplasmanda Waalwijk'i 2-0 mağlup etti.

Konuk takıma 3 puanı getiren goller 45' Orkun Kökçü ve 89' Jorrit Hendrix'den geldi.

Ligdeki gol sayısını 5'e çıkaran milli futbolcu, son 3 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. 21 yaşındaki Orkun'un 7 de asisti bulunuyor.

Zirve takibini sürdüren Feyenoord, üst üste 3. galibiyetini elde etti ve 48 puana yükseldi.

 

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