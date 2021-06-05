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Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi

05 Haziran 2021 17:30

Geçen sene nişanlanan YouTuber Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi.

YouTube'da yayınladığı videolar ile milyonlar tarafından tanınan Orkun Işıtmak, bir süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile nikah masasına oturdu.

Takipçileri çifte tebrik mesajları yağdırdı.

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