Geçen sene nişanlanan YouTuber Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi.

YouTube'da yayınladığı videolar ile milyonlar tarafından tanınan Orkun Işıtmak, bir süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile nikah masasına oturdu.