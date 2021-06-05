Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p data-gtm-vis-recent-on-screen-2765436_106="237" data-gtm-vis-first-on-screen-2765436_106="237" data-gtm-vis-total-visible-time-2765436_106="100" data-gtm-vis-has-fired-2765436_106="1">Geçen sene nişanlanan YouTuber <strong>Orkun Işıtmak </strong>ile<strong> Merve Yorgancılar</strong> evlendi.</p>\n<div>\n<div>YouTube'da yayınladığı videolar ile milyonlar tarafından tanınan Orkun Işıtmak, bir süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile nikah masasına oturdu.</div>\n<div data-pictureid="gPYfsDg4KEyGUJIf_kaJnA" data-category="yasam" data-gemiusid="zNuazv.Rt8v6iwa3ACX_R2X2HQJZUe8OHNz8P6NhBHX.07">\n<p><picture><source srcset="https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/gPYfsDg4KEyGUJIf_kaJnA.jpg?width=767&height=575&mode=both&scale=both&v=1622880394574" media="(max-width: 767px)"></source><source srcset="https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/gPYfsDg4KEyGUJIf_kaJnA.jpg?width=991&mode=both&scale=both&v=1622880394574" media="(max-width: 991px)"></source><source srcset="https://cdn1.ntv.com.tr/gorsel/gPYfsDg4KEyGUJIf_kaJnA.jpg?width=1000&mode=both&scale=both&v=1622880394574" media="(min-width: 992px)"></source></picture></p>\n<p>Takipçileri çifte tebrik mesajları yağdırdı.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/06/1622905514646-ekran-resmi-2021-06-05-18.03" alt width="500" height="315" /></p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>