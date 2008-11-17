Orkinos kafalarıyla protesto

Uluslararası çevre kuruluşu Greenpeace, kızıl ton balığı avının durdurulması ve stokların korunması için 5 ton orkinos balığı kafasını Paris’teki Tarım Bakanlığının girişine döktü.



Fas’ın Marakeş kentinde 45 ülkenin katılımıyla bugün başlayan, Atlas Okyanusu ve Akdeniz’de orkinos avının geleceğinin kararlaştırılacağı toplantıya denk gelen protesto eyleminde çevreci örgüt, "Orkinos avını durdurun" yazılı pankart açtı.



Greenpeace sözcüsü Philippe Lansac, AB dönem başkanı Fransa ve avdan sorumlu tarım bakanının "sorumsuz tutumunu" protesto ettiklerini belirterek, orkinos avının durdurulmasına ilişkin uzman raporlarına ve son yirmi yılda Akdeniz’deki orkinos stoklarının yüzde 80’inin erimesine karşın siyasilerin tüm kartları ellerinde tuttuklarını kaydetti. (AA)

