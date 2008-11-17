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Çevre

Orkinos kafalarıyla protesto

Greenpeace, orkinos avının tartışılacağı Paris’te balık kafalarıyla eylem yaptı.

17 Kasım 2008 02:00

Uluslararası çevre kuruluşu Greenpeace, kızıl ton balığı avının durdurulması ve stokların korunması için 5 ton orkinos balığı kafasını Paris’teki Tarım Bakanlığının girişine döktü.

Fas’ın Marakeş kentinde 45 ülkenin katılımıyla bugün başlayan, Atlas Okyanusu ve Akdeniz’de orkinos avının geleceğinin kararlaştırılacağı toplantıya denk gelen protesto eyleminde çevreci örgüt, "Orkinos avını durdurun" yazılı pankart açtı.

Greenpeace sözcüsü Philippe Lansac, AB dönem başkanı Fransa ve avdan sorumlu tarım bakanının "sorumsuz tutumunu" protesto ettiklerini belirterek, orkinos avının durdurulmasına ilişkin uzman raporlarına ve son yirmi yılda Akdeniz’deki orkinos stoklarının yüzde 80’inin erimesine karşın siyasilerin tüm kartları ellerinde tuttuklarını kaydetti. (AA)

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