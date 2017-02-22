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15 Temmuz Darbe Girişimi

Orkide Yağları'nın sahibinin kardeşi gözaltına alındı

İzmir'de FETÖ soruşturma kapsamında, 'Orkide Yağları'nın eski sahibi Ahmet Küçükbay'ın kardeşi Halil Küçükbay gözaltına alındı

22 Şubat 2017 01:51

İzmir'de yürütülen ‘FETÖ’ soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda ve ‘FETÖ’ ile bağlantılı kuruluşlara maddi destek sağladığı öne sürülen 'Orkide Yağları'nın eski sahibi Ahmet Küçükbay'ın kardeşi Halil Küçükbay gözaltına alındı. İşadamı Ahmet Küçükbay daha önce tutuklanmıştı.

 

TMSF'ye devredildi

 

İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen Ağustos, ‘FETÖ'ye finans sağladıkları öne sürülen iş adamlarına yönelik operasyonlarda, Küçükbay Şirketler Grubu sahibi Ahmet Küçükbay'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturmalar kapsamında, tutuklanan şüphelilere ait işletmeler TMSF'ye devredilmişti.

Gözaltı kararı verildi

TMSF'ye devredilen Küçükbay Şirketler Grubu'nun eski ortaklarından Halil Küçükbay hakkında da daha önce gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda ve FETÖ ile bağlantılı kuruluşlara maddi destek sağladığı gözaltı kararı verildi.

 

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