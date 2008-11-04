Orkide neden pahalıdır?

Yeşilçam'ın unutulmaz aktörlerinden Ediz Hun, aktörlük kariyerinin ardından kendini adadığı bahçecilikteki ustalığını okur sorularına verdiği yanıtlarla konuşturuyor.***Size sorum özellikle eski siyah-beyaz Türk filmlerinde adı sıkça geçen bir çiçekle ilgili ola­cak: Orkideden bahsediyorum. Belki sizin de oynadığınız birçok filmde bu çiçek de önemli bir rol alır, hatta “Esas kız” ile “Esas oğlan”ın arasına girer, yahut arasını bulurdu... Hani, jön bazen gön­lünü kazanmak istediği şarkıcı kıza gönderirdi. Yahut, zengin iş adamı, başka birini seven kıza orki­de göndererek gücünü göstermek ister, “O fakir oğlanı değil beni seç” demek isterdi. Ben o filmle­ri seyrederken bu çiçeğin maharetlerini görür ve “çok pahalı” “ender bulunan” yahut “ithal edilen bir bitki” olduğunu düşünürdüm. Filmlerde şu diyaloğu çok duyardık çünkü: “Gördün mü? Orkide göndermiş. Ne güzel bir çiçek. Kim bilir ne kadar para vermiştir.”Şimdi sorum şu: Orkide ender bulunan bir bitki mi? Gerçekten çok mu pahalı? Ev ortamında yetiş­tirilebilir mi? Bize orkide hakkında pratik bilgiler verirseniz çok seviniriz...Sade vatandaşların evde orkide yetiştirebilmesi yakın zamana kadar mümkün değildi. Bir kere böyle bir şey aklına gelmezdi. Bilgi eksikliği vardı. Daha önemli problemleri olduğu için orkide yetiştirmek, “Çok uzak bir hayal” gibi algılanırdı. Fakat son zamanlarda, batıdan başlayan bir akımla ev şartlarında kolay yetişen orkideler keşfedildi veya melezleri üretildi. Büyük marketlerde, seralarda satışa sunuldu. Bu işin heveslileri günden güne çoğaldı. Artık salonumuzda baş döndürü­cü güzellikleri ile bu zarif çiçeklerin boy göstermesi hiç de hayal değil....Narin, egzotik görünüşlü ve farklı çeşitleriyle insanı etkileyen orkide, dünyada en kıymetli çiçekle­rin başında gelir. Bu çiçeklerin uzun ömürlü ve dayanıklı olması değerini daha da artırır. Orkide sa­nılanın aksine sadece tropik bölgelerde yetişmez. Güney kutbu hariç bütün iklimlere yayılmış 20 binden fazla orkide çeşidi mevcuttur. Mesela Anadolu ve Kıbrıs’ta yetişen birçok orkide cinsi var­dır. Bunların bir bölümü “Sahlepgiller” olarak tanınır. Ülkemize has sahlep tozu bu bitkilerin yumru­larından elde edilir. Dondurma yapımında da bu orkideler kullanılmaktadır. Ancak Türk filmlerinde “Esas kız”a gönderilen orkideler bu gruptan değildir. Bu orkideler tropik veya yarı tropik iklimlerde yetişen ve süs bitkisi olarak kullanılan cinslerdir.