Orkestralar da krize dayanamadı

ABD'nin ünlü orkestralarından bazıları krize çare olarak çalışanlarının işine son verirken, bazıları da özel paketler açıkladı..



Küresel ekonomik krizin olumsuz etkileri en sonunda dünyaca ünlü ABD'li orkestralara kadar uzandı. İptal edilen konserler, yeterli miktarda satılamayan biletler ve düşen gelirler ile birlikte karşılanamayan maliyetler ünlü orkestraları birtakım kriz kararları almaya itti.



İşsize bedava üyelik



Rochester Filarmoni Orkestrası sezonluk konser bileti üyeliği olan ve şimdilerde işsiz kalan dinleyicilerinin konser koltuklarını tutmalarını, eğer 15 Eylül'e kadar iş bulamazlarsa kendilerine 2010 sezonu için bedava üyelik verileceğini açıkladı. Pittsburgh Senfoni Orkestrası, bilet satışlarının azalması sonucu açıkladığı kriz paketiyle bundan sonraki konserleri için koltuk fiyatlarında indirime gitme kararı aldı. New York Filarmoni Orkestrası, ünlü Venezüellalı Orkestra Şefi Gustavo Dudamel'in imzalı tişörtlerini eBay'den 100 dolara satışa çıkardı. Detroit Senfoni Orkestrası ise 37 yaş ve altı dinleyicileri için bilet fiyatını 11 dolara, üniversite öğrencileri için 5 dolara, 18 yaş ve altı için de 1 dolardan satışa çıkaracağını açıkladı.



