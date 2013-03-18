Görevden alınan orkestra şefi Prof. Erol Erdinç: Sanat siyasi olmaz

Orkestra şefi, caz piyanisti ve besteci Prof. Erol Erdinç, kendisini Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Müzik Direktörlüğü görevlerinden alan Bakan Ömer Çelik’e, “Sayın Bakan beni, yüzümü bile bir kez görmeden görevden aldı. Üstelik bugüne kadar yaptıklarımdan ötürü bir kez bile teşekkür etme nezaketinde bulunmadı" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhuriyet gazetesi Ankara Bürosu'dan Selda Güneysu imzalı haberde, Prof.Erol Erdinç'in Dünya çapında Rizeli bir müzisyenim. Yurtdışında da büyük besteci ve şeflerle çalıştım. Paris’te şeflik üzerine okudum. Çok başarılı öğrenciler yetiştirdim. Geçen yıl 30 Nisan’da, St. Petersburg Akademik Senfoni Orkestrası ile bestelediğim “Karadeniz’den Tablolar”ı seslendirdik. Dünyaca ünlü orkestrayı yönettim "sözlerine yer verildi.

Sayın Bakan’dan defalarca randevu istemesine karşın bir yanıt alamadığını belirten Erdinç, "12 Mart Salı günü, Bakanlığın Personel Dairesi Başkanı aracılığı ile görevimin sona erdiği tebliğ edildi. Sayın Bakan’ın bir kez dahi yüzünü göremedim. Kendisi de yüzümü dahi görmeden şeflik mesleğimi elimden aldı. Ben Bakan Bey’e sormak istiyorum: Bunu neden yaptınız?" diye konuştu.

'Hukuki sorun çıkabilir'

"CSO’ya şef olmak, atama veya görevden almak şeklinde değil. 6 kişilik bir komisyon kararı gerekiyor. Zira ben de komisyon tarafından seçildim. Bu hukuken de hükme bağlanmış. Bu nedenle böyle bir sonuç, hukuki bir sorun teşkil edebilir" ifadelerini kullanan Prof.Erol Erdinç, yaşının devlette çalışmak için uygun olduğuna da dikkat çekti.

'Sanat siyasi olmaz'

Görevden alındıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın orkestrasında çalışmaya devam edeceğini dile getiren Erdinç, "benim CSO’dan alınmam, orada sorun yaratabilir. Çünkü beni görevden aldıkları akşam “şef kim olsun” diye düşünmüşler, bulamamışlar. Bilinmelidir ki sanat siyasi olmaz. Herhangi bir yerden, sağdan, soldan siyaset tanıdıklarıyla araya girip şef olmak, olamayacak bir durum" diye konuştu.