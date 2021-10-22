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Hollandalı orkestra şefi Bernard Haitink, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Haitink, 65 yıl süren kariyerinde Londra, Amsterdam, Chicago ve Dresden şehirlerinde dünyanın önde gelen orkestralarını yönetmişti.

Hollandalı şef, bu 65 yılda 450'den fazla kayıtta orkestraların başında yer aldı.

Haitink'in menejerliğini yapan şirket, kendi jenerasyonunun en önelim orkestra şeflerinden biri olan sanatçının evinde "huzur içinde" hayata gözlerini yumduğunu bildirdi.

Hollanda Kraliyet Ailesi tarafından yayımlanan açıklamada, "Haitink hep müzik konusundaki sevgisi ve ustalığıyla hatırlanacak" derken usta sanatçıyı Mahler, Bruckner, Beethoven gibi bestekarlarla kıyasladı.