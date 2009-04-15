Orkestra şefi Barenboim barış için Mısır'da

Dünyaca ünlü İsrailli piyanist ve orkestra şefi Daniel Barenboim, Mısır'da ilk kez Kahire Senfoni Orkestrası'nı yönetecek.



Kahire Opera Binası'nda, orkestranın çalacağı Beethoven'ın 5. Senfonisi'ni yönetecek ve solo piyano çalacak olan Daniel Barenboim, Arap dünyasının kalbi olan Kahire'de, aykırılıklar arasında müzikle köprü oluşturmaya çalışacak.



Muhalif sanatçının ziyareti, Filistin'e destek vermede açık sözlü olması, İsrail hükümetini eleştirmesi ve İsrail-Filistin çatışmasında askeri harekatın çözüm olmadığını söylemesi nedeniyle Mısırlı entelektüeller ve sanatçılar arasında büyük memnuniyetle karşılandı. Barenboim'in bu görüşleri, ünlü sanatçının onursal Filistin vatandaşı olmasını sağlamıştı.



Arap ve Yahudi müzisyen gençleri biraraya getirerek kurduğu Batı-Doğu Divanı Orkestrası'nın şefliğini de yapan Barenboim'ın, Mısır'da konser verecek ilk önde gelen İsrailli müzisyen olduğu sanılıyor.



2003 yılındaki Fas ziyaretinin ardından ikinci kez bir Arap ülkesine giden Barenboim, Mısır'da düzenlediği basın toplantısında, bunun yaşamında önemli bir an olduğunu söyledi. Arap ve İsrailliler arasındaki kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Barenboim, iki taraftan müzisyenleri biraraya getirme çabalarının siyasal bir proje değil, insani amaçlı olduğunu kaydederek, "Biz İsrail'i temsil etmiyoruz. Ben, hiçbir hükümeti temsil etmiyorum" dedi.



Arjantin doğumlu sanatçı, 9 yaşındayken İsrail'e yerleşmişti. Bu dönemden itibaren her zaman komşu Arap ülkelerini merak ettiğini belirten Barenboim, İsrailliler'in bu merakı paylaşmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.



