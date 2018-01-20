T24 LogoT24 Logo
Spor

Orkan Çınar, Konyaspor'a imzayı attı

Yeşil-beyazlı ekip, Beşiktaş'ta forma giyen Orkan'ı sezon sonuna kadar kiraladı

20 Ocak 2018 20:22

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Beşiktaş'ta forma giyen Orkan Çınar'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Orkan Çınar ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılan imza töreninde, önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Transferin gerçekleşmesinde kolaylık sağlayan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Bu hakikaten önemli bir transferdi. Sayın hocamız da bu transferi çok istedi. Kendisinin yeteneği de belli, kumaşı da belli. Bu yüzden Orkan'ı aramızda görmekten dolayı mutluyuz. İnşallah ikinci yarıda takımımızın önemli taşlarından biri olacaktır. Kendisine 'hoş geldin' diyor camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Orkan Çınar da Yılmaz'a teşekkür ederek, "Bana karşı duyduğu güveni hissediyorum. Hocamızla da konuştum, onun da güvenini aldığım için çok mutluyum. Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam. Burada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Konyaspor'da olduğum için mutluyum. İnşallah bu altı ay her iki taraf için de güzel geçer. Elimden geleni yapacağımdan ve katkıda bulunacağımdan eminim. O yüzden sabırsızlıkla ilk maçı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çınar'ın Atiker Konyaspor'da 17 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

 

ETİKETLER

Orkan ÇınarKonyasporKiralık transferimza töreni

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24