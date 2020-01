KONYA, (DHA)



ATİKER Konyaspor\'un, Trabzonspor ile oynadığı maçta yeşil beyazlıların ikinci golünü atarak sahadan 1 puanla ayrılmasını sağlayan yeni transfer Orkan Çınar, \'\'O pozisyonda frikik verilmesini çok istemiştim.\'\' dedi.

Orkan Çınar, \"O pozisyonda frikik verilmesini çok istemiştim. Hakem frikiği verdiğinde de direk topu elime aldım. Ben 6 aydır her antrenmandan sonra bir saat frikik çalışıyordum. Arkadaşlarıma \'top kesinlikle kaleye gidecek, kaleci yakalayamazsa, siz atarsınız\' dedim. Kaleci şaşırdı top tuhaf gittiği için ve gol oldu\" dedi.

\"BURAYA BÜYÜK BEKLENTİLERLE GELDİM\"

Atiker Konyaspor\'a büyük beklentilerle geldiğini belirten Orkan Çınar, \"Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik etmeliyim. Çünkü Trabzonspor gibi bir takıma karşı on kişi kalıp aşırı derecede iyi bir mücadele vermek kolay bir şey değil. Herkesin ayağına sağlık tebrik ediyorum. Sonradan girip gol atmak tabi ki güzel bir şey ama bu sonuçta bizim işimiz. Hocamız hücum oyuncusu olarak beni oyuna aldığında benden bir beklentisi var demektir. Ben buraya büyük beklentilerle geldim onları da yerine getirmek zorundayım. Elimden geleni her zaman yapacağım. Bu sefer benim adıma iyi geçti. İnşallah böyle devam eder\" diye konuştu.

