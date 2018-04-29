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BBC Türkçe

Orionid meteor yağmuru şöleni bu hafta sonu başlıyor

Bu hafta sonu, Dünya Halley kuyruklu yıldızının enkazından geçerken, Orionid meteor yağmuru gökyüzünde şölen yaratacak. Çıplak gözle görülebilecek meteor yağmuru süresince saatte 20 meteor görmek mümkün olacak.

29 Nisan 2018 20:30

Bu hafta sonu, Dünya Halley kuyruklu yıldızının enkazından geçerken, Orionid meteor yağmuru gökyüzünde şölen yaratacak.

Orionid meteorları, atmosfere saatte 238 bin km hızla çarpacak ve çıplak gözle görülebilecek şekilde ışık hüzmesi bırakacak.

Her yıl oluşan Orionid meteor yağmurları hafta sonu boyunca devam edecek ve saatte 20 meteor izlemek mümkün olacak.

Orionid, Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biri.

Orionid meteorlarının hızlı ve parlak olarak bilindiğini söyleyen Londra'daki Greenwich Gözlemevi'nden astronom Tom Kerss, "Sabrederseniz gökyüzünü hızla yaran parlak yıldız kaymaları görebilirsiniz" diyor.

Meteor yağmuru Ekim ayı boyunca izlenebilecek, ancak Kerss meteor yağmurunun en iyi 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan geceyarısı ile şafak vakti arasında izlenebileceğini söylüyor.

Kerss, dürbün ya da teleskop kullanmanın bir faydasının olmadığını, meteor yağmurunun en iyi çıplak gözle görülebileceğini de ifade ediyor ve "Meteorlar gökyüzünde herhangi bir yerde ortaya çıkabilir, ancak illa bir yön belirlemeniz gerekiyorsa, doğuya doğru bakmanız iyi olabilir" diyor.

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